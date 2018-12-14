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      Чому затягується процес перевірки декларацій топ-посадовців: відповідь експерта

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      Закон щодо перезавантаження роботи Національного агентства з питань запобігання корупції вже впродовж двох років зареєстрований у парламенті. Тим часом, у деклараціях багатьох політиків продовжують знаходити чимало невідповідностей.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповіла член Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро Олександра Дрік.

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      Вона наголосила, що Національне агентство з питань запобігання корупції – це не правоохоронний орган, тому розслідувати злочини його працівники не можуть. Вони мають можливість лише перевіряти ту інформацію, яка є у базі електронних декларацій.

      Їх завдання: знаходити невідповідності, порівнюючи інформацію в деклараціях та реєстрах, а також дані за різні роки.

      Олександра Дрік
      Олександра Дрік

      За словами Дрік, у НАЗК повинні знаходити ознаки, які можуть свідчити про декларування неправдивої інформації або незаконне збагачення. Далі – робота за правоохоронними органами, які мають відкривати кримінальні провадження і розслідувати такі випадки.

      Йдеться про НАБУ, якщо це розслідування щодо дій високопосадовців або Національну поліцію, якщо є підозра щодо вчинення злочину посадовцями нижчого рівня.

      Проблема в тому, що в ручному режимі зробити це неможливо. Таку перевірку можна якісно провести лише в автоматичному режимі: тоді це б мало сенс, ефект і результат,
      – переконана Дрік.

      За її словами, система автоматичної перевірки була розроблена ще у 2016 році, коли запускалося електронне декларування. Та у НАЗК тоді від неї відмовилися, нічого не пояснюючи. 

      Програмний комплекс, який розроблявся тоді, мав згодом включати й функціонал для подання декларацій та пошуку невідповідностей у них. 

      Декларації
      Автоматизовану перевірку декларацій запустили лише у 2018 році

      "Запустити цей процес не змогли, а згодом пішли до того ж міжнародного донора, який розробляв цей функціонал і створив систему, яку так пафосно запускали у 2018 році", – прокоментувала Олександра Дрік. 

      Автоматизована перевірка дозволила б перевірити мільйон декларацій всього лиш за 12 годин. Все це могло би вже бути в нас, якби НАЗК свідомо не саботувала цю роботу. Агентство з питань запобігання корупції перевіряє декларації й дає висновки, в яких не знаходить жодних порушень,
      – зазначила член Ради громадського контролю НАБУ.

      Вона також додала, що часто це стосується одіозних посадовців. Наприклад, колишнього військового прокурора сил АТО Костянтина Кулика. 

      Костянтин Кулик
      Костянтин Кулик

      Його справа по незаконному збагаченню була першою, яку НАБУ відправило до суду. Та наприкінці листопада 2018 року НАЗК оприлюднило результати перевірки декларацій колишнього прокурора: порушень там вони не знайшли.

      НАЗК є політично залежним органом, керівництво якого отримало завдання затягувати процес перевірки декларацій. Це пов'язано й з тим, що недекларування в Україні вважається злочином невеликої тяжкості, – розповіла Олександра Дрік.

      Вона пояснила: якщо розслідування затягнеться ще на рік, то за те, що було у 2015 році, притягнути до відповідальності вже буде неможливо.

      Нагадаємо, 14 грудня у прес-службі НАЗК повідомили, що відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" за бюджетною програмою "Фінансування статутної діяльності політичних партій" у 2019 році парламентським партіям виплатять понад півмільярда гривень.

      Теги: Корупція Новини України Новини політики НАЗК НАБУ е-декларування
      Джерело: 24 канал
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