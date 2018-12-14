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      Почему затягивается процесс проверки деклараций топ-чиновников: ответ эксперта

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      Закон о перезагрузке работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции уже на протяжении двух лет зарегистрирован в парламенте. Между тем, в декларациях многих политиков продолжают находить немало несоответствий.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала член Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Александра Дрик.

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      Она отметила, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции – это не правоохранительный орган, поэтому расследовать преступления его работники не могут. Они могут только проверять ту информацию, которая есть в базе электронных деклараций.

      Их задача: находить несоответствия, сравнивая информацию в декларациях и реестрах, а также данные за разные годы.

      Олександра Дрік

      Александра Дрик

      По словам Дрик, в НАПК должны находить признаки, которые могут свидетельствовать о декларировании ложной информации или незаконном обогащении. Далее – работа за правоохранительными органами, которые должны открывать уголовные производства и расследовать такие случаи.

      Речь идет о НАБУ, если это расследование действий чиновников или Национальной полиции, если есть подозрение в совершении преступления должностными лицами низшего уровня.

      Проблема в том, что в ручном режиме сделать это невозможно. Такую проверку можно качественно провести только в автоматическом режиме: тогда это бы имело смысл, эффект и результат,
      – убеждена Дрик.

      По ее словам, система автоматической проверки была разработана еще в 2016 году, когда запускалось электронное декларирование. И в НАПК тогда от нее отказались, ничего не объясняя.

      Программный комплекс, который разрабатывался тогда, должен был впоследствии включать и функционал для представления деклараций и поиска несоответствий в них.

      Декларації

      Автоматизированную проверку деклараций запустили только в 2018 году

      "Запустить этот процесс не смогли, а потом пошли к тому же международному донору, который разрабатывал этот функционал и создал систему, которую так пафосно запускали в 2018 году", – прокомментировала Александра Дрик.

      Автоматизированная проверка позволила бы проверить миллион деклараций всего лишь за 12 часов. Все это могло бы уже быть у нас, если бы НАПК сознательно не саботировало эту работу. Агентство по предупреждению коррупции проверяет декларации и дает заключения, в которых не находит никаких нарушений,
      – отметила член Совета общественного контроля НАБУ.

      Она также добавила, что часто это касается одиозных чиновников. Например, бывшего военного прокурора сил АТО Константина Кулика.

      Костянтин Кулик

      Константин Кулик

      Его дело по незаконному обогащению было первым, которое НАБУ отправило в суд. Но в конце ноября 2018 года НАПК обнародовало результаты проверки деклараций бывшего прокурора: нарушений там они не нашли.

      НАПК является политически зависимым органом, руководство которого получило задание затягивать процесс проверки деклараций. Это связано и с тем, что недекларирование в Украине считается преступлением небольшой тяжести,
      – рассказала Александра Дрик.

      Она объяснила: если расследование затянется еще на год, то за то, что было в 2015 году, привлечь к ответственности уже будет невозможно.

      Напомним, 14 декабря в пресс-службе НАПК сообщили, что согласно Закону Украины "О предотвращении коррупции" по бюджетной программе "Финансирование уставной деятельности политических партий" в 2019 году парламентским партиям выплатят более полумиллиарда гривен.

      Теги: Новости Украины Новости политики Коррупция е-декларирование НАБУ НАПК
      Источник: 24 канал
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