Арахамия: На депутатов от "Слуги народа" на этой неделе возможны нападения

Правоохранительные органы предупредили о возможных нападениях на депутатов "Слуги народа" на этой неделе. В частности, это может быть связано с вопросом рынка земли.

Нардепов от президентской партии хотят запугать, так считает председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время брифинга, пишет "УНИАН".

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Он отметил, что на протяжении почти всего рассмотрения земельного вопроса происходят различные митинги.

Они имеют немного активированную фазу, немного деактивированную фазу. На этой неделе у нас есть информация, что будет активированная фаза, очень агрессивная фаза,

– отметил Арахамия.

Председатель фракции добавил, что правоохранители предупреждают о возможных нападениях. Он также напомнил, что накануне произошло нападение на их депутата Михаила Ананченко.

"Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали", – добавил депутат.

Что произошло с Михаилом Ананченко?

По его словам, на него в Сумах возле подъезда его же дома напали двое неизвестных в балаклавах. По предположениям депутата, нападение может быть связано с его политической деятельностью и работой в Верховной Раде.

По данному факту уже начали уголовное производство за насилие в отношении народного депутата Украины. Сейчас продолжаются следственные действия.