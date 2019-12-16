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      Арахамія: На депутатів від "Слуги народу" цього тижня можливі напади

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      Правоохоронці попередили "Слугу народу" про можливі напади на депутатів цього тижня, – Арахамія / File.liga.net

      Правоохоронні органи попередили про можливі напади на депутатів "Слуги народу" цього тижня. Зокрема, це може бути пов’язаним із питанням ринку землі.

      Нардепів від президентської партії хочуть залякати, про це сказав голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час брифінгу, пише "УНІАН".

      Цікаво: Нардеп Поляков написав заяву про вихід зі "Слуги народу"

      Він зазначив, що протягом майже всього розгляду земельного питання відбуваються різні мітинги.

      Вони мають трішки активовану фазу, трішки деактивовану фазу. На цьому тижні, нас є інформація, що буде активована фаза, дуже агресивна фаза,
      – зазначив Арахамія.

      Голова фракції додав, що правоохоронці попереджають про ймовірні напади. Він також нагадав, що напередодні відбувся напад на їхнього депутата Михайла Ананченка.

      "Правоохоронні органи нас попередили, що ці напади можуть продовжуватися цього тижня, тобто люди хочуть залякати народних депутатів, щоб вони, фактично, чи не прийшли до зали, коли буде голосування, чи змінили свою думку і не голосували", – додав депутат.

      Що сталося із Михайлом Ананченком?

      За його словами, на нього у Сумах біля його під'їзду його ж дому напали двоє невідомих у балаклавахЗа припущеннями депутата, напад може бути пов'язаним з його політичною діяльністю та роботою у Верховній Раді.

      За даним фактом уже розпочали кримінальне провадження за насильство щодо народного депутата України. Наразі тривають слідчі дії.
       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Поліція Ринок землі Слуга народу Верховна Рада
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