Депутат від "Слуги народу" поскаржився, що його побили невідомі в балаклавах

На депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Михайла Ананченко у Сумах біля під'їзду його ж дому напали двоє невідомих у балаклавах.

Про те, що його побили, депутат Ананченко розповів у своєму фейсбуці ввечері неділі 15 грудня.

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Парламентар опублікував красномовне фото зі слідами побоїв.

Сьогодні, коли я повертався додому в рідному місті Суми, на мене біля під‘їзду напали двоє молодиків у балаклавах,

– написав Ананченко.

За припущеннями депутата, напад може бути пов'язаним з його політичною діяльністю та роботою у Верховній Раді.

При цьому Ананченко наголосив що будь-які протиправні дії щодо депутатів не вплинуть на політичний курс фракції, а слухати думки громадян депутати готові "виключно в правовому полі".

Що відомо про Михайла Ананченка? Народився 1994 року в Сумах. Громадський активіст, волонтер, помічник міського голови, Студентський президент України у 2016 – 2017 роках, голова Української молодіжної ради.



На президентських виборах 2019 був представником кандидата в президенти Володимира Зеленського в Сумській області. На парламентських виборах став депутатом ВРУ від "Слуги народу", був номером 34 у списку кандидатів від партії.



Член Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби. Керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Йорданським Хашимітським Королівством.

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