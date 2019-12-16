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      Депутат від "Слуги народу" поскаржився, що його побили невідомі в балаклавах

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      Михайло Ананченко – депутат ВРУ від "Слуги народу" / Фейсбук Михайла Ананченка

      На депутата Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Михайла Ананченко у Сумах біля під'їзду його ж дому напали двоє невідомих у балаклавах.

      Про те, що його побили, депутат Ананченко розповів у своєму фейсбуці ввечері неділі 15 грудня.

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      Парламентар опублікував красномовне фото зі слідами побоїв.

      Сьогодні, коли я повертався додому в рідному місті Суми, на мене біля під‘їзду напали двоє молодиків у балаклавах,
      – написав Ананченко.

      За припущеннями депутата, напад може бути пов'язаним з його політичною діяльністю та роботою у Верховній Раді.

      При цьому Ананченко наголосив що будь-які протиправні дії щодо депутатів не вплинуть на політичний курс фракції, а слухати думки громадян депутати готові "виключно в правовому полі".

      Що відомо про Михайла Ананченка? Народився 1994 року в Сумах. Громадський активіст, волонтер, помічник міського голови, Студентський президент України у 2016 – 2017 роках, голова Української молодіжної ради.

      На президентських виборах 2019 був представником кандидата в президенти Володимира Зеленського в Сумській області. На парламентських виборах став депутатом ВРУ від "Слуги народу", був номером 34 у списку кандидатів від партії. 

      Член Комітету Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, голова підкомітету з питань законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби. Керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Йорданським Хашимітським Королівством.

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      Гаряча зйомка Емілі Ратажковскі для бренду білизни: відео
      15 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Кримінальні новини Слуга народу Верховна Рада Суми
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