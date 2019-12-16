Депутат от "Слуги народа" пожаловался, что его избили неизвестные в балаклавах

На депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко в Сумах у подъезда его же дома напали двое неизвестных в балаклавах.

О том, что его избили, депутат Ананченко рассказал в своем фейсбуке вечером воскресенья 15 декабря.

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Парламентарий опубликовал красноречивое фото со следами побоев.

Сегодня, когда я возвращался домой в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах,

– написал Ананченко.

По предположениям депутата, нападение может быть связано с его политической деятельностью и работой в Верховной Раде.

При этом Ананченко отметил что любые противоправные действия в отношении депутатов не повлияют на политический курс фракции, а слушать мнения граждан депутаты готовы "исключительно в правовом поле".

Что известно о Михаиле Ананченко? Родился 1994 года в Сумах. Общественный активист, волонтер, помощник городского головы, Студенческий президент Украины в 2016 – 2017 годах, председатель Украинского молодежного совета.



На президентских выборах 2019 был представителем кандидата в президенты Владимира Зеленского в Сумской области. На парламентских выборах стал депутатом ВРУ от "Слуги народа", был номером 34 в списке кандидатов от партии.



Член Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы. Руководитель группы по межпарламентским связям с Иорданским Хашимитским Королевством.