Депутат от "Слуги народа" пожаловался, что его избили неизвестные в балаклавах
На депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко в Сумах у подъезда его же дома напали двое неизвестных в балаклавах.
О том, что его избили, депутат Ананченко рассказал в своем фейсбуке вечером воскресенья 15 декабря.
Читайте также: Депутат Херсонского областного совета "выбивал" ненастоящие долги из подчиненных
Парламентарий опубликовал красноречивое фото со следами побоев.
Сегодня, когда я возвращался домой в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах,
– написал Ананченко.
По предположениям депутата, нападение может быть связано с его политической деятельностью и работой в Верховной Раде.
При этом Ананченко отметил что любые противоправные действия в отношении депутатов не повлияют на политический курс фракции, а слушать мнения граждан депутаты готовы "исключительно в правовом поле".
Что известно о Михаиле Ананченко? Родился 1994 года в Сумах. Общественный активист, волонтер, помощник городского головы, Студенческий президент Украины в 2016 – 2017 годах, председатель Украинского молодежного совета.
На президентских выборах 2019 был представителем кандидата в президенты Владимира Зеленского в Сумской области. На парламентских выборах стал депутатом ВРУ от "Слуги народа", был номером 34 в списке кандидатов от партии.
Член Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы. Руководитель группы по межпарламентским связям с Иорданским Хашимитским Королевством.
Читайте также: Ни слова о брани и драки: чем отличился этический кодекс для "слуг народа" от Дубинского
Выбор редакции
-
Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули15 декабря , 23:44
-
У Путина назвали условие продолжения транзита газа через Украину15 декабря , 23:03
-
Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета15 декабря , 22:03