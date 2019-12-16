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      Депутат от "Слуги народа" пожаловался, что его избили неизвестные в балаклавах

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      Михаил Ананченко – депутат ВРУ от "Слуги народа" / Фейсбук Михаила Ананченко

      На депутата Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Михаила Ананченко в Сумах у подъезда его же дома напали двое неизвестных в балаклавах.

      О том, что его избили, депутат Ананченко рассказал в своем фейсбуке вечером воскресенья 15 декабря.

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      Парламентарий опубликовал красноречивое фото со следами побоев.

      Сегодня, когда я возвращался домой в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах,
      – написал Ананченко.

      По предположениям депутата, нападение может быть связано с его политической деятельностью и работой в Верховной Раде.

      При этом Ананченко отметил что любые противоправные действия в отношении депутатов не повлияют на политический курс фракции, а слушать мнения граждан депутаты готовы "исключительно в правовом поле".

      Что известно о Михаиле Ананченко? Родился 1994 года в Сумах. Общественный активист, волонтер, помощник городского головы, Студенческий президент Украины в 2016 – 2017 годах, председатель Украинского молодежного совета.

      На президентских выборах 2019 был представителем кандидата в президенты Владимира Зеленского в Сумской области. На парламентских выборах стал депутатом ВРУ от "Слуги народа", был номером 34 в списке кандидатов от партии. 

      Член Комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, председатель подкомитета по вопросам законодательного обеспечения и контроля за деятельностью дипломатической службы. Руководитель группы по межпарламентским связям с Иорданским Хашимитским Королевством.

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      15 декабря
      166
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Сумы Верховная Рада Слуга народа Криминальные новости
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