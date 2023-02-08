Однако пару таки, вероятно, нашли в Объединенных Арабских Эмиратах. Людей, похожих на народных депутатов Украины Наталию Королевскую и ее мужа Юрия Солода, заметили в ОАЭ во время получения водительских прав. Соответствующее видео появилось в сети.

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Пару заметили в Администрации дорог и транспорта Дубая

На видео пара что-то обсуждает в здании Администрации дорог и транспорта Дубая.

Пара приехала получить водительское удостоверение ОАЭ, а удостоверения народных депутатов Украины Королевская и Солод до сих пор не потеряли. Хотя и написали соответствующие заявления,

– написал Михаил Ткач.

Интересно, что по законам права в ОАЭ могут получить только ее резиденты. Следовательно, очевидно, или Наталья Королевская, или Юрий Солод, или оба члена ОПЗЖ уже стали резидентами Объединенных Арабских Эмиратов. Более того, вероятно, они и не планируют в ближайшее время возвращаться в страну, куда пытается припереться "русский мир", в интересах которого они действовали.

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