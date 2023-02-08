Однак пару таки, ймовірно, знайшли в Об'єднаних Арабських Еміратах. Людей, схожих на народних депутатів України Наталію Королевську та її чоловіка Юрія Солода, помітили в ОАЕ під час отримання прав водія. Відповідне відео появилося у мережі.
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Пару помітили в Адміністрації доріг та транспорту Дубая
На відео пара щось обговорює в будівлі Адміністрації доріг та транспорту Дубая.
Пара приїхала отримати водійське посвідчення ОАЕ, а посвідчень народних депутатів України Королевська і Солод досі не втратили. Хоча і написали відповідні заяви,
– написав Михайло Ткач.
Цікаво, що згідно з законами права в ОАЕ можуть отримати лише її резиденти. А відтак, вочевидь, або Наталія Королевська, або Юрій Солод, або обидва члени ОПЗЖ вже стали резидентами Об‘єднаних Арабських Еміратів. Ба більше, ймовірно, вони й не планують найближчим часом повертатися до країни, куди намагається припхатися "руській мір", в інтересах якого вони діяли.
Чим "прославилися" Королевська та Солод
- Одіозне подружжя упродовж останніх років будувало політичну кар'єру як представники ОПЗЖ та поширювало російську пропаганду в Україні.
- Ба більше, Наталія Королевська неодноразово опинялася в епіцентрі скандалу. Наприклад, вона вимагала повернути в школи російську мову, адже "усі і так говорять в Україні російською". Не обійшлася Королевська й без прокремлівських фейків.
- Її чоловік Юрій Солод до втечі у Дубаї також активно "вкидав" проросійські заяви в інформаційний простір. Зокрема, "підспівував" дружині у питанні мови.
- Коли в Україні запровадили воєнний стан, Королевська активно прогулювала засідання Ради, а тоді просто втекла.
- Відомо, що її внесли у базу "Миротворця" за зв'язки з ФСБ та організацію диверсійних заходів на території України.