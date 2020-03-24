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      Депутатов сельсовета на Донбассе подозревают в организации референдума о "независимости ДНР"

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      По материалам СБУ прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности двум действующим депутатам Мироновского поселкового совета.

      Следователи выяснили, что в апреле 2014 года депутаты добровольно способствовали организации и проведению незаконного голосования о создании так называемой "ДНР", сообщили в СБУ.

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      Вопреки законодательству Украины, на внеочередной сессии сельсовета эти депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и призвали жителей Донетчины прийти на участки сепаратистов.

      Следователи СБУ квалифицировали действия депутатов как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

      карта ОРДЛО Донбас мапа окупованих територій
      Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости политики Оккупированные территории Новости Донецка Война на Донбассе Криминальные новости СБУ Новости Украины
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