Депутатов сельсовета на Донбассе подозревают в организации референдума о "независимости ДНР"

По материалам СБУ прокуратура Донецкой области сообщила о подозрении в совершении преступлений против основ национальной безопасности двум действующим депутатам Мироновского поселкового совета.

Следователи выяснили, что в апреле 2014 года депутаты добровольно способствовали организации и проведению незаконного голосования о создании так называемой "ДНР", сообщили в СБУ.

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Вопреки законодательству Украины, на внеочередной сессии сельсовета эти депутаты приняли решение о проведении фейкового референдума и призвали жителей Донетчины прийти на участки сепаратистов.

Следователи СБУ квалифицировали действия депутатов как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения. Продолжаются следственные действия.



Карта оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей / Инфографика 24 канала