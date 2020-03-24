Депутатів сільради на Донеччині підозрюють в організації референдуму про "незалежність ДНР"

За матеріалами СБУ прокуратура Донеччини повідомила про підозру у скоєнні злочинів проти основ нацбезпеки двом чинним депутатам Миронівської селищної ради.

Слідчі з’ясували, що у квітні 2014 року депутати добровільно сприяли організації і проведенню незаконного голосування про створення так званої "ДНР", повідомили в СБУ.

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Усупереч законодавству України, на позачерговій сесії сільради ці депутати схвалили рішення щодо проведення фейкового референдуму та закликали жителів Донеччини прийти на дільниці сепаратистів.

Слідчі СБУ кваліфікували дії депутатів як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Зараз вирішують питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів. Тривають слідчі дії.



Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу