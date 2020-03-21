Чому ОБСЄ замовчувала докази про участь РФ у війні проти України: факти

Звіт місії ОБСЄ влітку 2018 року став справжньою сенсацією та одкровенням для спеціалістів. Він вперше, за весь період бойових дій на Донбасі, офіційно розкрив відразу 4 новітніх типи російських систем радіоелектронної боротьби на окупованій території. Про те, чому ці дані дуже важливі та про можливі причини замовчування ОБСЄ цієї інформації протягом 2 тижнів – у новому розслідуванні InformNapalm.

Системи було виявлено в Луганській області у селі Чорнухине. Це сучасні російські розробки, а їхня присутність на Донбасі прямо доводить участь Російської Федерації у війні проти України.

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В непідконтрольних уряду районах міні-беспілотник спеціальної моніторингової місії виявив 4 різних системи радіоелектронної боротьби 28 липня 2019 року. Усі вони виявлені біля населеного пункту Чорнухине неподалік Луганська.

Серед них були:

"Леєр-3";

"Красуха-2";

"Биліна";

один комплекс радіоелектронної боротьби "Репеллент-1".

ОБСЄ вперше зафіксувала наявність 4 комплексів на окупованій території.

А вже 2 серпня 2019 року під час здійснення польоту над цією ж ділянкою безпілотник не зафіксував цих систем. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, опублікованому 11 серпня 2018 року. Офіційною є версія звіту англійською мовою.



Звіт ОБСЄ / Скріншот

Аналізуючи дані, вказані у звіті ОБСЄ, волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm виділили дві дуже важливі деталі:

►Перше. Таке скупчення різних типів РЕБ і наявність серед них новітнього автоматизованого комплексу "Биліна", який почав надходити у війська Російської Федерації тільки у 2018 році, вказує на те, що це потужний командний пункт.

За значущістю його можна назвати наземним аналогом натовської електронної системи розвідки та управління AWACS.

Що таке "Биліна"?"Биліна" – це новітній надсекретний комплекс, його завданням є координація всіх комплексів РЕБ в його зоні дії. Така система використовується для прикриття великих командно-штабних об'єктів рівня не нижче бригади.



"Биліна" / Скріншот з відео

На цей момент у відкритих джерелах мало інформації і фотографій машин зі складу цього комплексу. Деякі з них є в документі документа.

►Друге. 2 інших новітніх російських комплекси "Красуха-2" і "Репеллент-1" – це теж доволі складні і дорогі системи РЕБ. Неможливо уявити, щоб Росія просто передала їх в руки бойовиків. Управління цими комплексами також здійснюють російські військовослужбовці, адже названі системи входять в структуру РЕБ МО РФ.



"Красуха-2" / Скріншот з відео

Зокрема, виявили і комплекс РЕБ "Леєр-3", про який йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії.



"Леєр-3" / Скріншот з відео

Офіційний звіт ОБСЄ про присутність на Донбасі сучасних російських систем РЕБ може і мусить стати поштовхом до прийняття міжнародною спільнотою нових дуже жорстких санкцій щодо Російської Федерації як агресора і окупанта.

Місія зафіксувала 4 унікальних російських комплекси РЕБ ще 28 липня, але тільки за 14 днів, 11 серпня, ця інформація з'явилася на сайті ОБСЄ. За цей час хтось, ймовірно, навіть зі складу місії, встиг попередити російське командування і вже 2 серпня всі комплекси було згорнуто з Чорнухиного і передислоковано.

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Схоже на те, що шпигунський скандал в ОБСЄ матиме продовження. Але сам факт публікації вкрай важливих для світової спільноти даних про російські РЕБ дає надію, що ОБСЄ поступово очищується від російських агентів.