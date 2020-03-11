Російська снайперська зброя на Донбасі: бойовики РФ злили фотодокази в мережу

У 80-х роках в підмосковному центральному науково-дослідному інституті точного машинобудування під керівництвом Петра Сердюкова була розроблена безшумна снайперська гвинтівка "Гвинторіз" для підрозділів спеціального призначення. Саме вона засвітилась на фотографіях проросійських бойовиків на Донбасі.

Після розробки нова гвинтівка "Гвинторіз" витримала попередні випробування, але в 1985 році затвердили нові вимоги для безшумного автомата. У зв'язку з цим конструктори повністю переробили "Гвинторіз" під розроблений незабаром патрон 9×39 міліметри (СП-5, СП-6 і ПАБ-9).

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На озброєння підрозділів КДБ та ГРУ вона поступила у 1987 році. На цей момент використовується в підрозділах спеціального призначення ФСБ, ГРУ та МВС РФ. В Україну цю гвинтівку, а також боєприпаси до неї ніколи не постачали.

Епізод перший

16 травня в зоні проведення АТО в районі міста Щастя було затримано російських військовослужбовців 3-ї окремої бригади спеціального призначення (військова частина базується в Тольятті) сержанта Александрова та капітана Єрофеєва.

Дивіться повний відеоблог Михайла Макарука Informnapalm:

У результаті бойового зіткнення один український воїн загинув, троє дістали поранення. Один із затриманих – капітан Єрофеєв – був поранений в руку, інший – сержант Александров – у ногу. Затриманих перевели в Київ у Головний клінічний госпіталь Міноборони.

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19 травня їм зробили планові операції. А 29 травня українські слідчі оголосили затриманим підозру в скоєнні злочинів, передбачених кримінальним кодексом України – участь в терористичній діяльності терористичної організації "ЛНР".

18 травня 2015 року на брифінгу генерального штабу Збройних сил України продемонстрували гвинтівку "Гвинторіз" без оптичного прицілу та боєприпас калібру 9х39 СП-5, які вилучили у капітана Єрофеєва, коли його взяли у полон.



Гвинтівка "Гвинторіз" на брифінгу генерального штабу ЗСУ / Скріншот з відео

Епізод другий

8 вересня 2014 року Анатолій Агєєв, 1991 року народження, уродженець Грозного, контрактник ЗС РФ, виклав у своєму альбомі фотографію з трьома гвинтівками "Гвинторіз". Судячи по геотегу, фотографію зробили в селі Хрящівка, Краснодонського району, Луганської області.



Ймовірні російські бойовики з гвинтівками "Гвинторіз" / Фото з InformNapalm

Оскільки Агєєв є кулеметником – а такі висновки зроблено на основі аналізу всього альбому – гвинтівку йому дали потримати для фотографії. Припускаємо, що разом з ним позують перед камерою кадрові російські військовослужбовці, власники цих гвинтівок. Ось ще одна фотографія Агєєва з "Гвинторізом":



Агєєв з "Гвинторізом" / Фото з InformNapalm

Епізод третій. 2 вересня 2014 року Євген Рахматуллін, мешканець Сорокиного Луганської області, бойовик терористичної організації "ЛНР", виклав у себе фотографію з гвинтівкою ГСС "Гвинторіз". Оскільки в друзях Рахматулліна є Агєєв, та й фотографії обох завантажені в один період, можна стверджувати, що зроблені вони в одному місці.



Бойовик РФ Євген Рахматуллін з гвинтівкою "Гвинторіз" / Фото InformNapalm

Епізод четвертий

Влітку 2014 року російський "воєнторг" запрацював на повну, і на Донбас ринули потоки техніки, зброї та боєприпасів, зокрема для "Гвинторізів".

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У липні після звільнення українськими військовими міста Слов'янська на відео "5 каналу" серед різних трофейних боєприпасів "гіркінців" була продемонстрована упакування від патронів СП-6 (снайперські, підвищеної пробивальності) калібру 9х39 під зброю типу "Вал" чи "Гвинторіз".



Упакування від патронів СП-6 / Скріншот з відео

Партія, рік і виробник вказані на дерев'яному ящику шифром М46-07-539, де М46 – це партія патронів, 07 – рік виробництва, тобто 2007 рік, а 539 – це умовний код виробника патронів – Тульського патронного заводу. Отже, маємо прямі докази того, що Росія постачала боєприпаси терористам на Донбас.

І як бонус ось ще один невідомий "гібридний шахтар". Він позує з гвинтівками "Гвинторіз" і АСГВ, ймовірно, десь під Іловайськом у другій половині серпня 2014 року.