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      Російський спецназівець показав, як він воює на Донбасі: фотодокази

      - Читать новость на русском
      Російський спецназівець на Донбасі / Колаж 24 каналу

      Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm продовжують розкривати факти присутності російських військовослужбовців в Україні. Цього разу ідентифіковано ще одного учасника так званої громадянської війни.

      Йдеться про терориста "Артем Купріянов", який при детальному вивченні виявився бійцем російського спецназу на ім'я Айтуган Юнусов.

      До слова Російська снайперська зброя на Донбасі: бойовики РФ злили фотодокази в мережу

      Він належить до 15-го загону спеціального призначення внутрішніх військ МВС РФ "Вятич". Місце дислокації військової частини – місто Армавір, Краснодарський край, Північнокавказьке регіональне командування. Це так званий армавірський спецназ.

      Зазначимо, що перший раз про перекидання 15-го ЗСпП в Україну повідомляла група "Інформаційний спротив" приблизно в грудні 2014 року. Але до цього часу фото- чи відеофактів про "українське відрядження" "вятичів" не було.

      Зверніть увагу Російська мобільна станція розвідки на Донбасі: найманець "похизувався" фотографіями

      Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm під час розвідки відкритих джерел та соціальних мереж знайшла низку підтверджень, що лягли в основу нашого розслідування.

      Отже, в 2011 – 2012 роки Юнусов проходив строкову службу. Наприклад, в мережі збереглося й його "призовне" фото з воєнкомату восени 2011 року. А також є світлини у формі солдата сухопутних військ ЗС РФ


      Юнусов проходив строкову службу​ / Фото archive.today


      Юнусов у формі солдата сухопутних військ ЗС РФ / Фото archive.today

      Звертаємо вашу увагу на "засвічений" вимпел армавірського 15-го ЗСпП "Вятич", а також нашивку "білий кінь на чорному фоні", що свідчить про приналежність до Північнокавказького регіонального командування ВВ МВС РФ.


      Вимпел армавірського 15-го ЗСпП "Вятич" / Фото archive.today


      Нашивка "білий кінь на чорному фоні" свідчить про приналежність Північнокавказького регіонального командування ВВ МВС РФ / Фото archive.today

      15-й ЗСпП зараз комплектується винятково на контрактній основі, при цьому так званий новий контракт для солдатів ВВ РФ підписується зазвичай на 3, 5, 10 років або безстроково.

      Судячи з хронології фото, у Юнусова контракт щонайменше на 3 роки. За дивним збігом, у лютому 2015 року з'явився "липовий" "Артем Купріянов" – саме під вказаним агентурним ім'ям в якості лже-ополченця "Мультика" і почав воювати в Україні російський спецназівець Юнусов.

      Ось кілька фото (archive.today) з українського вояжу "Мультика":

      Загалом зрозуміло, де він перебуває. Особливо на цьому фото – це "день прапора" у псевдореспубліці "ДНР".


      Юнусов на святкуванні "дня прапора "ДНР" / Фото archive.today

      Порівнюючи два профілі, ми звернули увагу на такі деталі:

      ► Юнусов "засвітив" у своєму справжньому аккаунті єдине "ополченське" фото.


      Юнусов засвітив себе у справдньому акаунті / Фото archive.today

      ► Скрізь просто дивовижна схожість "Купріянова" і Юнусова.

      ►  Важлива деталь: "Купріянова" підвела любов до мотоциклів – крім двоколісної техніки, він проколовся і поставив у липовому блозі фото з підписом на майці "Мотокрос Армавір" (Армавір – це база "Вятичів").


      "Купріянов" опублікував фото з підписом на майці "Мотокрос Армавір" / Фото archive.today

      Знову "зачіпка" на мотоциклах – ідентичні дійові особи і костюми на обох блогах: "Купріянов" і Юнусов.


      Ідентичні люди на обох блогах / Фото archive.today

      ► Також очевидна схожість друга (чоловік з бородою, праворуч): у "Купріянова" і Юнусова.


      У "Купріянова" і у Юнусова "однакові" друзі / Фото archive.today

      Отже, можна зробити висновок, що "Купріянов" і Юнусов – це одна й та ж людина. А інформація про спецназ 15-го ЗСпП ВВ РФ "Вятич" поповнить базу даних фактів російського державно-гібридного тероризму в Україні. 

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      Автор: Михайло Макарук
      Теги: Новини України Новини Росії Проросійські бойовики Україна – Росія Відеоблоги Війна на Донбасі Informnapalm
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