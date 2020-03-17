14:19
17 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кремлевские колдуны против коронавируса. Рогозин и дама его сердца
      Вєсті Кремля
      23:08, 16 марта
      Вести.UA: Гордон поборет коронавирус. Трещина в “Слуге народа”
      Вєсті.UA
      19:52, 16 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ИРИНА ВЕНЕДИКТОВА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Российский спецназовец показал, как он воюет на Донбассе: фотодоказательства

      Informnapalm - Читати новину українською

      Волонтеры международного сообщества InformNapalm продолжают раскрывать факты присутствия российских военнослужащих в Украине. На этот раз идентифицировано еще одного участника так называемой гражданской войны.

      Йдеться про терориста "Артем Купріянов", який при детальному вивченні виявився бійцем російського спецназу на ім'я Айтуган Юнусов.

      К слову Російська снайперська зброя на Донбасі: бойовики РФ злили фотодокази в мережу

      Він належить до 15-го загону спеціального призначення внутрішніх військ МВС РФ "Вятич". Місце дислокації військової частини – місто Армавір, Краснодарський край, Північнокавказьке регіональне командування. Це так званий армавірський спецназ.

      Зазначимо, що перший раз про перекидання 15-го ЗСпП в Україну повідомляла група "Інформаційний спротив" приблизно в грудні 2014 року. Але до цього часу фото- чи відеофактів про "українське відрядження" "вятичів" не було.

      Обратите внимание Російська мобільна станція розвідки на Донбасі: найманець "похизувався" фотографіями

      Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm під час розвідки відкритих джерел та соціальних мереж знайшла низку підтверджень, що лягли в основу нашого розслідування.

      Отже, в 2011 – 2012 роки Юнусов проходив строкову службу. Наприклад, в мережі збереглося й його "призовне" фото з воєнкомату восени 2011 року. А також є світлини у формі солдата сухопутних військ ЗС РФ


      Юнусов проходив строкову службу​ / Фото archive.today


      Юнусов у формі солдата сухопутних військ ЗС РФ / Фото archive.today

      Звертаємо вашу увагу на "засвічений" вимпел армавірського 15-го ЗСпП "Вятич", а також нашивку "білий кінь на чорному фоні", що свідчить про приналежність до Північнокавказького регіонального командування ВВ МВС РФ.


      Вимпел армавірського 15-го ЗСпП "Вятич" / Фото archive.today


      Нашивка "білий кінь на чорному фоні" свідчить про приналежність Північнокавказького регіонального командування ВВ МВС РФ / Фото archive.today

      15-й ЗСпП зараз комплектується винятково на контрактній основі, при цьому так званий новий контракт для солдат ВВ РФ підписується зазвичай на 3, 5, 10 років або безстроково.

      Судячи з хронології фото, у Юнусова контракт щонайменше на 3 роки. За дивним збігом, у лютому 2015 року з'явився "липовий" "Артем Купріянов" – саме під вказаним агентурним ім'ям в якості лже-ополченця "Мультика" і почав воювати в Україні російський спецназівець Юнусов.

      Ось кілька фото (archive.today) з українського вояжу "Мультика":

      Загалом зрозуміло, де він перебуває. Особливо на цьому фото – це "день прапора" у псевдореспубліці "ДНР".


      Юнусов на святкуванні "дня прапора "ДНР" / Фото archive.today

      Порівнюючи два профілі, ми звернули увагу на такі деталі:

      ► Юнусов "засвітив" у себя в справжньому аккаунті єдине "ополченське" фото;


      Юнусов засвітив себе у справдньому акаунті / Фото archive.today

      ► Скрізь просто дивовижна схожість "Купріянова" і Юнусова.

      ►  Важлива деталь: "Купріянова" підвела любов до мотоциклів – крім двоколісної техніки, він проколовся і поставив у липовому блозі фото з підписом на майці "Мотокрос Армавір" (Армавір – це база "Вятичів").


      "Купріянов" опублікував фото з підписом на майці "Мотокрос Армавір" / Фото archive.today

      Знову "зачіпка" на мотоциклах – ідентичні дійові особи і костюми на обох блогах: "Купріянов" і Юнусов.


      Ідентичні люди на обох блогах / Фото archive.today

      ► Також очевидна схожість друга (чоловік з бородою, праворуч): у "Купріянова" і Юнусова.


      У "Купріянова" і у Юнусова "однакові" друзі / Фото archive.today

      Отже, можна зробити висновок, що "Купріянов" і Юнусов – це одна й та ж людина. А інформація про спецназ 15-го ЗСпП ВВ РФ "Вятич" поповнить базу даних фактів російського державно-гібридного тероризму в Україні. 

      Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
      сегодня
      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Новости Украины Новости России Пророссийские боевики Украина – Россия Видеоблоги Война на Донбассе Informnapalm
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:10 Российский спецназовец показал, как он воюет на Донбассе: фотодоказательства
      Михайло Макарук
      сегодня , 14:00 Как мировой кризис изменит Украину и мир
      Анатолій Амелін
      16 марта , 21:47 IPO 2020. Инвестиционные возможности
      16 марта , 14:00 Старое авто или новое в кредит: что выгоднее
      сегодня , 13:40 Игорь Петрашко: что известно о новом министре экономики
      Анна Запотоцька
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук