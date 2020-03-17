Российский спецназовец показал, как он воюет на Донбассе: фотодоказательства

Волонтеры международного сообщества InformNapalm продолжают раскрывать факты присутствия российских военнослужащих в Украине. На этот раз идентифицировано еще одного участника так называемой гражданской войны.

Йдеться про терориста "Артем Купріянов", який при детальному вивченні виявився бійцем російського спецназу на ім'я Айтуган Юнусов.

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Він належить до 15-го загону спеціального призначення внутрішніх військ МВС РФ "Вятич". Місце дислокації військової частини – місто Армавір, Краснодарський край, Північнокавказьке регіональне командування. Це так званий армавірський спецназ.

Зазначимо, що перший раз про перекидання 15-го ЗСпП в Україну повідомляла група "Інформаційний спротив" приблизно в грудні 2014 року. Але до цього часу фото- чи відеофактів про "українське відрядження" "вятичів" не було.

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Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm під час розвідки відкритих джерел та соціальних мереж знайшла низку підтверджень, що лягли в основу нашого розслідування.

Отже, в 2011 – 2012 роки Юнусов проходив строкову службу. Наприклад, в мережі збереглося й його "призовне" фото з воєнкомату восени 2011 року. А також є світлини у формі солдата сухопутних військ ЗС РФ



Юнусов проходив строкову службу​ / Фото archive.today



Юнусов у формі солдата сухопутних військ ЗС РФ / Фото archive.today

Звертаємо вашу увагу на "засвічений" вимпел армавірського 15-го ЗСпП "Вятич", а також нашивку "білий кінь на чорному фоні", що свідчить про приналежність до Північнокавказького регіонального командування ВВ МВС РФ.



Вимпел армавірського 15-го ЗСпП "Вятич" / Фото archive.today



Нашивка "білий кінь на чорному фоні" свідчить про приналежність Північнокавказького регіонального командування ВВ МВС РФ / Фото archive.today

15-й ЗСпП зараз комплектується винятково на контрактній основі, при цьому так званий новий контракт для солдат ВВ РФ підписується зазвичай на 3, 5, 10 років або безстроково.

Судячи з хронології фото, у Юнусова контракт щонайменше на 3 роки. За дивним збігом, у лютому 2015 року з'явився "липовий" "Артем Купріянов" – саме під вказаним агентурним ім'ям в якості лже-ополченця "Мультика" і почав воювати в Україні російський спецназівець Юнусов.

Ось кілька фото (archive.today) з українського вояжу "Мультика":

Загалом зрозуміло, де він перебуває. Особливо на цьому фото – це "день прапора" у псевдореспубліці "ДНР".



Юнусов на святкуванні "дня прапора "ДНР" / Фото archive.today

Порівнюючи два профілі, ми звернули увагу на такі деталі:

► Юнусов "засвітив" у себя в справжньому аккаунті єдине "ополченське" фото;



Юнусов засвітив себе у справдньому акаунті / Фото archive.today

► Скрізь просто дивовижна схожість "Купріянова" і Юнусова.

► Важлива деталь: "Купріянова" підвела любов до мотоциклів – крім двоколісної техніки, він проколовся і поставив у липовому блозі фото з підписом на майці "Мотокрос Армавір" (Армавір – це база "Вятичів").



"Купріянов" опублікував фото з підписом на майці "Мотокрос Армавір" / Фото archive.today

► Знову "зачіпка" на мотоциклах – ідентичні дійові особи і костюми на обох блогах: "Купріянов" і Юнусов.



Ідентичні люди на обох блогах / Фото archive.today

► Також очевидна схожість друга (чоловік з бородою, праворуч): у "Купріянова" і Юнусова.



У "Купріянова" і у Юнусова "однакові" друзі / Фото archive.today

Отже, можна зробити висновок, що "Купріянов" і Юнусов – це одна й та ж людина. А інформація про спецназ 15-го ЗСпП ВВ РФ "Вятич" поповнить базу даних фактів російського державно-гібридного тероризму в Україні.