Российская мобильная станция разведки на Донбассе: наемник "похвастался" фотографиями

Благодаря украинским патриотам из оккупированной территории Донецкой области удалось идентифицировать очередную современную российскую станцию ​​радиоэлектронной разведки "Рубикон". Это уже восьмая по счету модель станций РЭР и РЭБ, которую используют российские оккупационные войска в Донбассе.

Станція "Рубікон" прийнята на озброєння російської армії і в інші країни не експортувалась. Технічні характеристики на цей момент засекречені.

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За інформацією вузькоспеціалізованих інтернет-ресурсів вона стоїть на озброєнні 18-ї окремої мотострілкової бригади в окупованій Ічкерії.

Взимку 2015 року три станції "Рубікон" було зафіксовано на відеореєстратор у російському місті Череповець. Їх перевозили цивільні вантажівки-платформи з номерами Санкт-Петербурга, де вони виробляються та обслуговуються.



Російська система мобільної розвідки / Скріншот

Припускаємо, що станції проходили технічне обслуговування або модернізацію. Не виключено, що це нова техніка, яку науково-дослідний інститут "Вектор" передає на озброєння в підрозділи ЗС РФ.

Щодо ідентифікації "Рубікона" на Донбасі усе просто: черговий найманець російського окупаційного корпусу із Санкт-Петербурга з псевдонімом Mister Evil виклав фотографії на фоні станції в соціальну мережу.



Російський найманець "злив" фото у соцмережі

Безпосередньо фотографію на фоні станції завантажили у фотоальбом 28 жовтня 2016 року. Знімок було зроблено, очевидно, взимку 2016 року.

Точне місце розташування станції не визначене. Але достеменно відомо, що підрозділ пітерського найманця дислокується в Донецькій області.

Встановити цей факт вдалося за фотографією, завантаженою 14 жовтня 2016 року. На ній зафіксований рекламний щит з оголошенням про покрівельні роботи та вказаний мобільний номер оператор МТС-Україна.



На одному з рекламних щитів вказаний номер українського оператора

Результат пошуку цього номеру телефону видає профіль у соцмережі – Сергій Строй з рекламними публікаціями будівельних та покрівельних робіт. У профілі вказано рідне місто – Донецьк.

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Ще одну цікаву фотографію "містера зла" було завантажено 25 серпня 2016 року. На ній видно котушку з проводом, на ній напис БУАР, що означає – батарея управління й артилерійської розвідки.

Під цим фото є коментар такого собі Владислава Буслаєва: "Краще зафарбуй напис на котушці". Так от, якщо переглянути фотоальбом Буслаєва, можна побачити фотографії навчальних класів з артилерійськими бусолями й дальномірами.

А наявність фотографії БМП-1, на якій нанесено тактичний знак "11" у ромбі, дає нам право припустити, де саме служать Буслаєв і пітерський найманець із псевдонімом Mister Evil.

Це підрозділ артилерійської розвідки 11-го окремого мотострілецького полку (колишня бригада "Восток") російського окупаційного корпусу (так званий 1 АК ДНР). Місце базування полку – Ясинувата, Донецьк.



Тактичний знак на БМП-1 дає можливість припустити, якому підрозділу він належить

Усі наведені вище факти вказують на те, що станцію радіоелектронної розвідки "Рубікон" використовує 11-й окремий мотострілковий полк російських окупаційних військ.

Ймовірно, для взаємодії з підрозділом артилерійської розвідки для визначення координат джерел радіосигналів та вказування цілі артилерії.

У процесі написання розслідування було встановлено додаткові дані про пітерського найманця Mister Evil. Його справжнє прізвище – Головня. Його молода дружина Марія працює менеджером із реклами у державній компанії "Сварог" (Санкт-Петербург).



Російський найманець Mister Evil (справжнє прізвище – Головня) з дружиною

Волонтери InformNapalm висловлюють вдячність українським патріотам, які живуть на окупованих територіях Донбасу, за надання інформації та матеріалів для аналізу.

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І нагадують всім нашим недругам одну просту істину: ми скоро повернемось в наші українські міста – Донецьк та Севастополь, Луганськ та Керч, Горлівку та Ялту. А всі покидьки терористи чи їх поплічники будуть покарані.