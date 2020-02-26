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      Российские спецслужбы скрывают смерть своих наемников-"вагнеровцов" в Сирии: детали

      Informnapalm - Читати новину українською

      В течение двух недель не стихает информационный шум вокруг уничтожения великого русского группировки боевиков, так называемого "ПГК Вагнера". Эта организация 7 февраля понесла большие потери в районе сирийского города Хишам. Подробнее – читайте в материале.

      Міжнародна волонтерська спільнота InformNapalm разом з командою проекту "Їхтамнемає_м0209" вияснили, що цю провальну операцію планував і узгоджував начальник оперативного відділення ПВК "Вагнера" Сергій Кім з російським командуванням у Сирії.

      Читайте также: Російське озброєння на Донбасі: факти, які підтверджують постачання

      Ба більше, російська сторона намагалась приховати факт загибелі російських громадян у Хішамі. Але ЗМІ, блогери та активісти продовжували поширювати чутливу для росіян інформацію. Також з’явились свідчення родичів загиблих і вдалося простежити участь знищених бойовиків у війні на Донбасі.

      Смотрите видео блога Informnapalm за 26 лютого 2020:

      Що відомо про ПВК "Вагнер"Це російська приватна військова компанія Вагнера, що комплектується найманцями. Була створена у 2013 році. Брала участь у бойових діях у низці конфліктів, зокрема на Донбасі на стороні Росії, в Сирії на боці союзника Росії режиму Асада, в Судані.

      У російських ЗМІ організація позиціюється як приватна військова компанія, що підпорядковується відставному підполковнику ЗС РФ Дмитра Уткіна, позивний "Вагнер".

      Як повідомляло агентство Bloomberg, поранених відвозили у військові шпиталі Міністерства оборони РФ у Санкт-Петербурзі та Москві. Російські спецслужби намагаються не допустити витоку інформації. І навіть президент РФ Володимир Путін скасував частину своїх зустрічей. Ніби то під приводом раптової хвороби зник з інформаційного поля.

      Володимир Путін
      Володимир Путін

      Від замовчування і спроби приховати інформацію росіяни створюють інформаційний шум, вкидаючи в інфопростір грубі фейки з недостовірними списками.

      Наприклад, російська спецслужба підкинула блогеру Ель Мюріду і розтиражувала по кількох телеграм-каналах фейковий список особового складу ПВК "Вагнера".
      А потім спростували цю інформацію як недостовірну. Щоб переконувати внутрішню російську аудиторію, що й інші масиви даних начебто є фейками. Щоб люди ні в що не вірили і забули про незручні для Кремля факти і докази. Забули, хто і чому відправив на смерть під удар США сотні російських солдатів.

      Список найманців в Сирії
      Список "вагнерівців" у Сирії

      Що відомо про сумнозвісного начальника Сергія Кіма

      Першою особою, яка відповідає за планування операції, зокрема й провального наступу під Хішам, є Сергій Борисович Кім, 1978 року народження, громадянин Російської Федерації, зареєстрований у Санкт-Петербурзі. Обіймає посаду заступника начальника штабу — начальника оперативного відділення ПВК "Вагнера". Він розробляв і координував разом зі своїм керівництвом провальну операцію в Сирії, а також проігнорував попередження американців.

      Сергій Кім
      Сергій Кім — начальний ПВК Вагнер

      У морській піхоті ВМС РФ, де служив Сергій Кім до ПВК "Вагнера", він віддавав накази, чітко координуючи дії з воєнним командуванням РФ у Сирії.

      Але на совісті Сергія Кіма не тільки сотні вбитих і покалічених російських бойовиків, а й численні жертви серед мирного українського населення і українських солдатів.

      Адже ПВК "Вагнера" виконували брудну роботу для Путіна і під час операцій на українському Донбасі. І опублікування його персональних даних вже дало результат. Який саме? Скоро дізнаєтесь!

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      Автор: Михаил Макарук
      Теги: Владимир Путин Новости России Видеоблоги Война в Сирии Informnapalm
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