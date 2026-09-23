Депутаты Госдумы России якобы готовят обращение к руководству военного ведомства с призывом отвести войска с Лиманского направления. Причиной послужили значительные потери российских военных и проблемы с управлением подразделениями.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Что требуют депутаты Госдумы?

Российские военные могут столкнуться с внутренней критикой из-за ситуации на Лиманском направлении. Вновь избранные депутаты Госдумы России, чьи родственники погибли на войне, готовят закрытое обращение к министру обороны Андрею Белоусову с призывом отвести войска с проблемных участков фронта.

В нем депутаты могут ссылаться на значительные потери российских подразделений и необходимость сохранить жизни военных. Также они критикуют начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и говорят о проблемах с достоверностью докладов командования.

Речь идет о районе Лимана на севере Донецкой области, где украинские силы проводят операцию "Вивальди". Ранее командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий официально подтвердил наступательные действия на этом направлении и сообщил о зачистке от российской инфильтрации нескольких населенных пунктов и освобождении Среднего.

Его агенты в составе группировки российских войск "Центр" сообщают о значительных потерях оккупантов и превосходстве украинских сил в технических средствах. В частности, российские военные отмечают применение Украиной новых роботизированных систем.

Ранее сообщалось, что российские военные блогеры также писали о сложной ситуации для российских сил на Лиманском направлении.

Напомним, ситуация в районе Лимана остается сложной. ВСУ продолжают контрнаступательные действия против российской группировки. Российские войска 20 и 21 сентября провели атаки на этом направлении. Однако подтвержденных прорывов не было.