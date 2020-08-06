47 нардепов обратились в Конституционный суд с просьбой признать статью 368-5 Уголовного кодекса о незаконном обогащении неконституционной.

4 августа в Конституционный суд Украины обратились 47 народных депутатов, среди которых члены ОПЗЖ Григорий Мамка и Олег Волошин, с просьбой признать статью Уголовного кодекса об ответственности за незаконное обогащение неконституционной, сообщает 24 канал. Таким образом нардепы пытаются отменить статью.

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Свое ходатайство они обосновали тем, что статья 368-5 Уголовного кодекса противоречит правам человека и гражданина в Конституции Украины. Среди них: право на невмешательство в личную и семейную жизнь. В своем заявлении они вспомнили о решении КСУ от 26 февраля 2019 года. Тогда судьи признали статью 368-2 УК незаконной.

О чем говорится в статье 368-5 Уголовного кодекса? Эта статья запрещает чиновникам получать активы, стоимость которых на 6500 необлагаемых минимумов превышает их законные доходы.

В ходатайстве нардепы также отметили, что приведенная в статье Уголовного кодекса формулировка "превышение законных доходов" не имеет устойчивого значения. Статья о незаконном обогащении также не дает объяснения за какой период надо учитывать "законные доходы".

Заявители ссылаются на презумпцию невиновности, согласно которой каждый человек считается невиновным пока суд не докажет обратного. По их словам, статья 368-2 УК обязывает доказывать свою невиновность, а потому она противоречит вышеназванному принципу и является неконституционной.