47 нардепів звернулись в у Конституційний суд з проханням визнати статтю 368-5 Кримінального кодексу про незаконне збагачення неконституційною.

4 серпня в Конституційний суд України звернулись 47 народних депутатів, серед яких члени ОПЗЖ Григорій Мамка та Олег Волошин, з проханням визнати статтю Кримінального кодексу про відповідальність за незаконне збагачення неконституційною, повідомляє 24 канал. Таким чином, нардепи намагаються скасувати статтю.

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Своє подання вони обґрунтували тим, що стаття 368-5 Кримінального кодексу суперечить правам людини й громадянина наведеним у Конституції України. Серед них: право на невтручання в особисте і сімейне життя. У своїй заяві вони згадали про рішення КСУ від 26 лютого 2019 року. Тоді судді визнали статтю 368-2 КК незаконною.

Про що йдеться у статті 368-5 Кримінального кодексу? Ця стаття забороняє чиновникам отримувати активи, вартість яких на 6500 неоподаткованих мінімумів перевищує їхні законні доходи.

В клопотанні нардепи також зазначили, що наведене в статті Кримінального кодексу формулювання "перевищення законних доходів" не має сталого значення. Стаття про незаконне збагачення також не дає пояснення за який період треба враховувати "законні доходи".

Заявники посилаються й на презумпцію невинуватості, за якою кожна людина вважається невинуватою поки суд не доведе зворотного. За їх словами, стаття 368-2 КК зобов'язує доводити свою невинуватість, а тому вона суперечить вищезазначеному принципу і є неконституційною.