Депутаты хотят усилить наказание за игнорирование их требований до уголовной ответственности
Верховная Рада приняла за основу законопроект №3354, который предусматривает увеличение наказания за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета.
Инициатором законопроекта выступил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. На внеочередной сессии Верховной Рады 13 мая он был принят за основу, пишет 24 канал.
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Что предлагается в этом законопроекте
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "все чаще встречаются случаи, когда депутатские обращения и запросы игнорируются лицами, которым они направлены. Ответы на обращения и запросы нередко являются формальными, адресаты фактически не реагируют на вопросы и требования, предъявляемые к ним, а также не предоставляют информации, которая требуется".
Поэтому депутаты решили усилить ответсвенность за "непредоставление, предоставление ложной или неполной информации" на такие запросы или обращения. А также за "невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, комитетов или временных следственных комиссий Верховной Рады, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации".
Какие наказания предусмотрены
Авторы законопроекта решили внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (статья 188-19) и Уголовный кодекс Украины (статья 351).
- За первое нарушение – несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение – штраф от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан для должностных лиц. За второе такое нарушение за год – от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Важно! По состоянию на 13 мая один необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен.
- Если же нарушение будет касаться уже запроса народного депутата, то штраф составит от 400 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан. Повторное нарушение – от 600 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан.
- Невыполнение законных требований Счетной палаты, члена Счетной палаты, создание препятствий в их работе для должностного лица может обойтись штрафом от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан первый раз и от 350 до 600 необлагаемых минимумов доходов граждан – повторно.
- Зато уголовная ответственность может наступить при "невыполнении должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создании искусственных препятствий в их работе, предоставлении им заведомо ложной информации". Наказание здесь предусмотрено от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.
- Еще большее наказание, если такие требования ставит комитет Верховной Рады, временная следственная комиссия ВРУ или специальная временная следственная комиссия Рады – штраф от 1000 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.