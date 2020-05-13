Депутаты хотят усилить наказание за игнорирование их требований до уголовной ответственности

Верховная Рада приняла за основу законопроект №3354, который предусматривает увеличение наказания за невыполнение законных требований и препятствование деятельности народного депутата Украины, Счетной палаты, депутата местного совета.

Инициатором законопроекта выступил вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. На внеочередной сессии Верховной Рады 13 мая он был принят за основу, пишет 24 канал.

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Что предлагается в этом законопроекте

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, "все чаще встречаются случаи, когда депутатские обращения и запросы игнорируются лицами, которым они направлены. Ответы на обращения и запросы нередко являются формальными, адресаты фактически не реагируют на вопросы и требования, предъявляемые к ним, а также не предоставляют информации, которая требуется".

Поэтому депутаты решили усилить ответсвенность за "непредоставление, предоставление ложной или неполной информации" на такие запросы или обращения. А также за "невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, комитетов или временных следственных комиссий Верховной Рады, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации".

Какие наказания предусмотрены

Авторы законопроекта решили внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (статья 188-19) и Уголовный кодекс Украины (статья 351).

За первое нарушение – несоблюдение установленных законом сроков предоставления ответа на обращение народного депутата Украины, непредоставление, предоставление ложной или неполной информации на такое обращение – штраф от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан для должностных лиц. За второе такое нарушение за год – от 350 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Важно! По состоянию на 13 мая один необлагаемый минимум доходов граждан составляет 17 гривен.