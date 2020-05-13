Рада дала старт изменениям к е-декларированию:чиновники смогут скрыть имущество внебрачных детей

Верховная Рада 13 мая приняла в первом чтении законопроект, которым предлагают изменить требования к е-декларированию. Он позволит чиновникам не показывать в декларациях детей и записанное на них имущество, если они не живут вместе с ними.

За закон №3355-1 проголосовали 244 депутата, сообщает 24 канал.

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Что меняет закон

Законопроект вводит необходимость декларировать имущество для членов наблюдательных советов госпредприятий.

В то же время он меняет понятие членов семьи, чье имущество подлежит декларации. Из документа исключаются дети, которые не проживают вместе с декларантом.

Также закон исключает из круга декларантов советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря президента в том случае, если они работают на общественных началах.

По мнению авторов проекта закона, в частности Руслана Стефанчука, немало детей не проживают с родителями-чиновниками из-за развода. Именно из-за отдельного проживания родителей, им якобы трудно получить своевременные и правильные данные, необходимые для заполнения е-декларации.

Как НАПК отреагировало на законопроект

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковало закон.

Ранее в СМИ и НАПК неоднократно фиксировали несоответствие между доходами и имуществом многих чиновников. Очень часто они переписывают имущество на родственников, или просто "забывают" указать его в декларации. Это может свидетельствовать об их коррумпированности.

Что известно о декларировании чиновниками своего имущества