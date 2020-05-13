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Рада дала старт изменениям к е-декларированию:чиновники смогут скрыть имущество внебрачных детей

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Закон №3355-1 об изменениях в е-декларирование: Рада приняла закон
Какие изменения вносят в закон о е-декларациях? / slovoidilo.ua

Верховная Рада 13 мая приняла в первом чтении законопроект, которым предлагают изменить требования к е-декларированию. Он позволит чиновникам не показывать в декларациях детей и записанное на них имущество, если они не живут вместе с ними.

За закон №3355-1 проголосовали 244 депутата, сообщает 24 канал.

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Что меняет закон

  • Законопроект вводит необходимость декларировать имущество для членов наблюдательных советов госпредприятий.
  • В то же время он меняет понятие членов семьи, чье имущество подлежит декларации. Из документа исключаются дети, которые не проживают вместе с декларантом.
  • Также закон исключает из круга декларантов советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря президента в том случае, если они работают на общественных началах.

По мнению авторов проекта закона, в частности Руслана Стефанчука, немало детей не проживают с родителями-чиновниками из-за развода. Именно из-за отдельного проживания родителей, им якобы трудно получить своевременные и правильные данные, необходимые для заполнения е-декларации.

Как НАПК отреагировало на законопроект

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции раскритиковало закон.

Ранее в СМИ и НАПК неоднократно фиксировали несоответствие между доходами и имуществом многих чиновников. Очень часто они переписывают имущество на родственников, или просто "забывают" указать его в декларации. Это может свидетельствовать об их коррумпированности.

Что известно о декларировании чиновниками своего имущества

  • Чиновники, депутаты, министры, госслужащие, военные, судьи и другие должностные лица должны декларировать свое имущество и доходы. За их состоянием следит НАПК.
  • Чиновники должны декларировать не только свои доходы, недвижимость, машины и драгоценности, но и те, которые принадлежат членам их семей, или находятся у них в пользовании.
  • С октября 2019 года термин "близкие лица" в законе применялся к племяннику и племяннице, а также к отцу и матери жены (мужа) сына (дочери).
  • Также членами семьи субъекта декларирования были его несовершеннолетние дети независимо от совместного проживания, связанности общим бытом и наличии взаимных прав и обязанностей.
  • Кроме того, публичным служащим запрещено иметь близких лиц в прямом подчинении.
Автор: Эмал Наби
Теги: Кабинет Министров Украины Новости политики Новости Украины Законодательство Верховная Рада Дети и несовершеннолетние е-декларирование
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