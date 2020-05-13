Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Рада дала старт змінам до е-декларування: чиновники зможуть приховати майно позашлюбних дітей

- Читать новость на русском
Закон №3355-1 про зміни до е-декларування: Рада схвалила закон
Які зміни вносять до закону про е-декларації? / slovoidilo.ua

Верховна Рада 13 травня ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонують змінити вимоги до е-декларування. Він дозволить чиновникам не показувати в деклараціях дітей і записане на них майно, якщо діти не живуть разом з чиновниками.

За закон №3355-1 проголосували 244 депутати, повідомляє 24 канал.

До теми Сховати мільйони у дітей чиновників: аналіз суперечливого законопроєкту

Що змінює закон 

  • Законопроєкт вводить необхідність декларувати майно для членів наглядових рад держпідприємств.
  • Водночас він змінює поняття членів сім'ї, чиє майно підлягає декларації. З документа виключаються діти, які не проживають разом із декларантом.
  • Також закон виключає з кола декларантів радників, помічників, уповноважених та прессекретаря президента в тому випадку, якщо вони працюють на громадських засадах.

На думку авторів проєкту закону, зокрема Руслана Стефанчука, чимало дітей не проживають з батьками-посадовцями через розлучення. Саме через окреме проживання батьків, високопосадовцям нібито важко отримати своєчасні та правильні дані, що необхідні для заповнення е-декларації.

Як НАЗК відреагувало на законопроєкт

Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало закон. 

Раніше в ЗМІ та НАЗК неодноразово фіксували невідповідність між доходами і майном багатьох чиновників. Дуже часто вони переписують майно на родичів, або просто "забувають" вказати його в декларації. Це може свідчити про їхню корумпованість.

Що відомо про декларування чиновниками свого майна

  • Чиновники, депутати, міністри, держслужбовці, військові, судді та інші посадовці повинні декларувати своє майно і доходи. За їхніми статками слідкує НАЗК.
  • Чиновники мають декларувати не лише свої доходи, нерухомість, машини і коштовності, а й ті, які належать членам їхніх родин, або перебувають у них у користуванні.
  • З жовтня 2019 року термін "близькі особи" в законі застосовувався до племінника і племінниці, а також до батька й матері дружини (чоловіка) сина (дочки).
  • Також членами сім’ї суб’єкта декларування були його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов'язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.
  • Крім того, публічним службовцям заборонено мати близьких осіб у прямому підпорядкуванні.
Автор: Емал Набі
Теги: Новини політики Новини України Законодавство Кабінет Міністрів України Верховна Рада Діти і неповнолітні е-декларування
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Лукашенко проти Путіна, або Смертельні бої диктаторів
сьогодні , 19:00 Лукашенко проти Путіна, або Смертельні бої диктаторів
Андрій Зубов
Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
сьогодні , 17:00 Вирощування ріпаку в Україні: запорука високого врожаю – комплексний підхід
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
сьогодні , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків