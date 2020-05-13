Рада дала старт змінам до е-декларування: чиновники зможуть приховати майно позашлюбних дітей
Верховна Рада 13 травня ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонують змінити вимоги до е-декларування. Він дозволить чиновникам не показувати в деклараціях дітей і записане на них майно, якщо діти не живуть разом з чиновниками.
За закон №3355-1 проголосували 244 депутати, повідомляє 24 канал.
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Що змінює закон
- Законопроєкт вводить необхідність декларувати майно для членів наглядових рад держпідприємств.
- Водночас він змінює поняття членів сім'ї, чиє майно підлягає декларації. З документа виключаються діти, які не проживають разом із декларантом.
- Також закон виключає з кола декларантів радників, помічників, уповноважених та прессекретаря президента в тому випадку, якщо вони працюють на громадських засадах.
На думку авторів проєкту закону, зокрема Руслана Стефанчука, чимало дітей не проживають з батьками-посадовцями через розлучення. Саме через окреме проживання батьків, високопосадовцям нібито важко отримати своєчасні та правильні дані, що необхідні для заповнення е-декларації.
Як НАЗК відреагувало на законопроєкт
Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало закон.
Раніше в ЗМІ та НАЗК неодноразово фіксували невідповідність між доходами і майном багатьох чиновників. Дуже часто вони переписують майно на родичів, або просто "забувають" вказати його в декларації. Це може свідчити про їхню корумпованість.
Що відомо про декларування чиновниками свого майна
- Чиновники, депутати, міністри, держслужбовці, військові, судді та інші посадовці повинні декларувати своє майно і доходи. За їхніми статками слідкує НАЗК.
- Чиновники мають декларувати не лише свої доходи, нерухомість, машини і коштовності, а й ті, які належать членам їхніх родин, або перебувають у них у користуванні.
- З жовтня 2019 року термін "близькі особи" в законі застосовувався до племінника і племінниці, а також до батька й матері дружини (чоловіка) сина (дочки).
- Також членами сім’ї суб’єкта декларування були його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов'язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків.
- Крім того, публічним службовцям заборонено мати близьких осіб у прямому підпорядкуванні.