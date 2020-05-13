Верховна Рада 13 травня ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким пропонують змінити вимоги до е-декларування. Він дозволить чиновникам не показувати в деклараціях дітей і записане на них майно, якщо діти не живуть разом з чиновниками.

За закон №3355-1 проголосували 244 депутати, повідомляє 24 канал.

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Що змінює закон

Законопроєкт вводить необхідність декларувати майно для членів наглядових рад держпідприємств.

Водночас він змінює поняття членів сім'ї, чиє майно підлягає декларації. З документа виключаються діти, які не проживають разом із декларантом.

Також закон виключає з кола декларантів радників, помічників, уповноважених та прессекретаря президента в тому випадку, якщо вони працюють на громадських засадах.

На думку авторів проєкту закону, зокрема Руслана Стефанчука, чимало дітей не проживають з батьками-посадовцями через розлучення. Саме через окреме проживання батьків, високопосадовцям нібито важко отримати своєчасні та правильні дані, що необхідні для заповнення е-декларації.

Як НАЗК відреагувало на законопроєкт

Національне агентство з питань запобігання корупції розкритикувало закон.

Раніше в ЗМІ та НАЗК неодноразово фіксували невідповідність між доходами і майном багатьох чиновників. Дуже часто вони переписують майно на родичів, або просто "забувають" вказати його в декларації. Це може свідчити про їхню корумпованість.

Що відомо про декларування чиновниками свого майна