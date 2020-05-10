Спрятать миллионы у детей чиновников: анализ противоречивого законопроекта

В Верховной Раде появился законопроект, которым предлагают изменить требования к е-декларированию. С одной стороны он предлагает расширить круг декларантов, а с другой же открывает лазейку чтобы спрятать состояние.

Так удастся ли государственным чиновникам, которые должны декларировать свое имущество и деньги, спрятать их от контролирующих органов, – в материале 24 канала.

Кому еще придется сдавать е-декларацию

В парламент внесен законопроект (3355-1) относительно определения круга субъектов, на которых распространяется действие антикоррупционного законодательства. Этот законопроект является очень противоречивым. Ведь в нем прописаны как положительные предложения, так и откровенно вредные.

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Прежде всего, депутаты предлагают распространить действие закона "О предотвращении коррупции", в том числе и положения, касающегося финансового контроля, на тех, кто входит в состав таких предприятий, как:

наблюдательный совет государственного банка;

государственное предприятие или государственную организацию, имеющую целью получение прибыли;

хозяйственное общество (кроме акционерного общества), в уставном капитале которого более 50 % долей принадлежат государству;

должностных лиц органов акционерного общества, в уставном капитале которого более 50 % акций прямо или косвенно принадлежит государству.

Авторы законопроекта уверены, что приняв эти изменения удастся способствовать повышению прозрачности деятельности вышеназванных государственных предприятий. А также минимизировать риски использования членами органов управления акционерных обществ, своего положения ради получения неправомерной выгоды. Предложение о расширении круга декларантов одобрительно оценили как эксперты, так и юристы.



Депутаты обсуждают возможность изменить круг декларантов / Фото с сайта ВРУ

В тоже время, законопроектом предлагают, чтобы действие антикоррупционного законодательства не распространялась на советников, помощников, уполномоченных и пресс-секретаря Президента Украины, которые выполняют свои обязанности на общественных началах. Относительно этой новации мнения разделились: кто-то считает, что эти работники обязаны декларировать имущество ведь такие должности имеют высокие коррупционные риски, другие же придерживаются мнения – если люди работают на общественных началах, то о каком декларировании может идти речь.

Спрятаться за детьми

Отдельного внимания заслуживает желание депутатов позволить обязать декларировать сведения о несовершеннолетних детях только если они совместно проживают с тем, кто должен подавать декларацию и связаны с ним общим бытом. То есть позволить не декларировать имущество детей, живущих отдельно. По мнению авторов проекта закона, многие дети не проживают с родителями-чиновниками из-за развода мам и пап. Именно из-за отдельного проживания родителей, чиновникам вроде бы трудно получить своевременные и достоверные сведения, необходимые для заполнения е-декларации.

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По убеждению кандидата юридических наук Василия Мирошниченко, в случае принятия этого законопроекта фактически можно будет прятать имущество, записав его на близких родственников. Даже не на кума или свата, как это было ранее, а на родных детей, которые не живут с родителями. Перепрописаться в другое место – не проблема. Чиновники, которые имеют состояние, чуть ли не сразу после рождения, покупают детям квартиры, то есть, в большинстве случаев, повзрослев они живут отдельно. Частенько вообще заграницей. Это уже не говоря о том, что у многих чиновников есть внебрачные дети, на которых тоже будут записывать имущество.

Теперь получается декларировать имущество детей, которые живут отдельно ненужно, а спрятать имущество – легко. У нас был первый большой отказ от наказания получателей коррупционных доходов, когда Конституционный суд, без всяких на то законных оснований, отменил статью о незаконном обогащении Уголовного кодекса,

– рассказывает Василий Мирошниченко.

По той статье только НАБУ завело более сотни дел. Фигурантами которых были высокопоставленные лица. В частности, председатель Высшего хозяйственного суда, председатель Высшего аудиторской службы, несколько десятков народных депутатов, министр и другие. По этим делам проходили серьезные фигуранты, поэтому эту норму тогда отменили, протащив через Конституционный суд.

По убеждению Мирошниченко, здесь усматривается заслуга нашего предыдущего президента, который принимал участие в формировании КСУ и по его квоте были назначены 6 судей, трое из которых голосовали за отмену этой нормы. Правда, он их оставил от предыдущей каденции, но мог уволить, однако не сделал этого. Его фракция также делегировала 6 судей, а президент на то время контролировал фракцию. Поэтому судьи можно сказать "пожалели" власть имущих.



Депутаты часто спешно принимают законы, которые оказываются некачественными / Фото сайта ВРУ

Тогда впервые сделали такую подлость и Запад был шокирован, потому что они большие средства вложили в создание антикоррупционных органов. Е-декларирование было одним из требований Ассоциации с ЕС, безвиза, а потом Украина взяла и отказалась от обязанности наказывать коррупционеров. Теперь это уже второй этап,

– считает Василий Мирошниченко.

По мнению юриста, в случае принятия этого закона он будет иметь негативные последствия.

Запад такой закон однозначно воспримет как отказ от борьбы с коррупцией. Это очень повлияет на наши отношения. Возникает вопрос – сможем ли мы получать дешевые кредиты, гранты, потому что их будет легче разворовывать. Вообще – будут ли поддерживать Украину и наше правительство как это делали последние 6 лет.

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"Думаю, на Западе задумаются стоит ли связываться со страной, которая создает коррупционные риски, потому что любая помощь будет уходить как в "черную дыру". Собственно, и инвесторы, привыкшие честно работать не захотят иметь дело с нашей страной. К нам захотят идти только те, кто привык зарабатывать на теневых схемах и откатах и т. д.", – убежден Василий Мирошниченко.

Поэтому, депутатам стоит подумать – нужно ли голосовать за такой проект закона. Ведь такими шагами Украина ставит себя в положение страны с которой нет смысла сотрудничать, потому что чиновники настроены украсть побольше и спрятать эти деньги и избежать наказания. Этот закон может стать вторым гвоздиком в гробу нашего сотрудничества с Западом. Первым было пресловутое решение КСУ, которое "спасло" более 100 чиновников.