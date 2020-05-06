Комитет Рады одобрил законопроект, который позволит скрывать имущество через детей

Комитет Верховной Рады по антикоррупционной политике поддержал законопроект №3355-1, который позволит чиновникам не показывать в декларациях детей и записанное на них имущество, если дети не живут вместе с декларантом.

"Только что голосами части "слуг народа" и ОПЖЗ признан некоррупционным и рекомендуется принимать за основу и в целом законопроект 3355-1", – сообщил в фейсбуке заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

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По словам Юрчишина, законопроект позволяет избегать декларирования имущества чиновникам, если это имущество записано на несовершеннолетних детей, не проживающих с декларантом. Также документ позволяет не декларировать доход советникам на общественных началах президента Украины.

Нардеп считает, что все это "прикрывалось необходимостью декларироваться членам наблюдательных советов государственных предприятий". Юрчишин объяснил, что урегулировать этот вопрос должен был бы альтернативный законопроект №3355, но комитет его отклонил.

По словам нардепа, проект закона №3355-1 может быть вынесен на повестку дня Верховной Рады уже 12 мая. Такую спешку Юрчишин объясняет тем, что 1 июня завершается летнее декларирование, и, соответственно, "надо успеть все переписать на детей, зарегистрировать детей в другом месте желательно 29 декабря, привлечь советников на общественных началах".