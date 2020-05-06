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      Комітет Ради схвалив законопроєкт, який дозволить приховувати майно через дітей

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      В е-декларуванні можна буде приховати майно через дітей
      В е-декларуванні можна буде приховати майно через дітей / zik.ua

      Комітет Верховної Ради з антикорупційної політики підтримав законопроєкт №3355-1, який дозволить чиновникам не показувати в деклараціях дітей і записане на них майно, якщо діти не живуть разом з декларантом.

      "Щойно голосами частини "слуг народу" та ОПЖЗ визнано некорупційним та рекомендовано приймати за основу і в цілому законопроєкт 3355-1", – повідомив у фейсбуці заступник голови фракції "Голос" Ярослав Юрчишин.

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      За словами Юрчишина, законопроєкт дозволяє уникати декларування майна чиновникам, якщо це майно записане на неповнолітніх дітей, які не проживають з декларантом. Також документ дозволяє не декларувати дохід радникам на громадських засадах президента України.

      Нардеп вважає, що все це "прикривалося необхідністю декларуватися членам спостережних рад державних підприємств". Юрчишин пояснив, що врегулювати це питання мав би альтернативний законопроєкт №3355, але комітет його відхилив.

      За словами нардепа, проєкт закону №3355-1 може бути винесений на порядок денний Верховної Ради вже 12 травня. Такий поспіх Юрчишин пояснює тим, що 1 червня завершується літнє декларування, і, відповідно, "треба встигнути все переписати на дітей, зареєструвати дітей в іншому місці бажано 29 грудня, залучити радників на громадських засадах".

       

      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики е-декларування Ярослав Юрчишин Опозиційна платформа – За життя Слуга народу Партія Голос Верховна Рада Законодавство
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