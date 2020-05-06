Проти Рябошапки відкрили кримінальне провадження, – ЗМІ

САП відкрила кримінальне провадження проти ексгенпрокурора Руслана Рябошапки. Провадження відкрите за двома статтями – декларування недостовірної інформації та прийняття пропозиції, обіцянки або отримання хабаря.

Про відкриття провадження проти Рабошапки повідомляє LB.ua з посиланням на САП.

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"Ми виконали рішення Вищого антикорупційного суду і внесли дані в ЄРДР за статтями 366-1 і 368 ч. 4", – відзначили в пресслужбі САП.



У коментарі виданню сам Рябошапка розповів, що йому стало відомо про відкриття провадження кілька днів тому.



Мені відомо стільки, скільки і вам. Що було судове рішення і САП зобов'язали відкрити провадження. Спочатку вони (САП – 24 канал) відмовилися, а потім через суд зобов'язали. Це – типова процедура, – розповів Рябошапка.

Він також сказав, що не бачив заяви колишнього прокурора Генпрокуратури, за заявою якого відкрили провадження. На питання, де зараз перебуває Рябошапка, він відповів, що не в Україні, а в Страсбурзі разом зі своєю сім’єю.

Що каже заявник

Експрокурор ГПУ Андрій Шевченко, який подав заяву проти Рябошапки, підтвердив відкриття провадження виданню "Бабель". Заявник вказав на розходження в даних декларацій Рябошапки за 2017 і 2018 роки. Шевченко припускає, що Рябошапка міг приховати виплату кредиту за майно у Франції.

Зокрема, Шевченко зазначив, що Рябошапка вказав у деклараціях 2015 – 2018 років майно у Франції і зазначив, що виплачує за нього кредит. У декларації за 2018 рік вказано, що за цим кредитом виплачено 552,4 тисячі євро.

За підрахунком Шевченка, видатки родини Рябошапки становили у 2018 році понад 18 мільйонів гривень. При цьому сукупний дохід родини чиновника становив 5,3 мільйона гривень.

Що відомо про відставку Рябошапки