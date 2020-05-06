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      Против Рябошапки открыли уголовное производство, – СМИ

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      Против Руслана Рябошапки открыли уголовное производство
      Против Руслана Рябошапки открыли уголовное производство / slovoidilo.ua

      САП открыла уголовное производство против экс-генпрокурора Руслана Рябошапки. Производство открыто по двум статьям – декларирование недостоверной информации и принятие предложения, обещания или получение взятки.

      Об открытии производства против Рабошапки сообщает LB.ua со ссылкой на САП.

      "Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по статьям 366-1 и 368 ч. 4", – отметили в пресс-службе САП.

      В комментарии изданию сам Рябошапка рассказал, что ему стало известно об открытии производства несколько дней назад.

      Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они (САП – 24 канал) отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура, – рассказал Рябошапка.

      Он также сказал, что не видел заявления бывшего прокурора Генпрокуратуры, по заявлению которого открыли производство. На вопрос, где сейчас находится Рябошапка, он ответил, что не в Украине, а в Страсбурге вместе со своей семьей.

      Новость дополняется...

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики е-декларирование Взятка Коррупция Расследования Руслан Рябошапка САП
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