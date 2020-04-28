Рябошапка: Я знаю ряд инициатив, которыми хотят ликвидировать НАБУ

Экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в комментарии 24 каналу объяснил, зачем Ирине Венедиктовой быстрое досудебное расследование дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Также Рябошапка рассказал, что знает ряд инициатив, которыми хотят ликвидировать НАБУ.

И атака на главу НАБУ Артема Сытника – это способ убрать опасность для политиков и высоких должностных лиц, отметил в комментарии 24 каналу в программе "Гуд найт Юкрейн" экс-генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

Важно Это слив производства: Рябошапка объяснил, зачем Венедиктовой быстрое завершение дела Гандзюк

По его словам, все 5 лет существования НАБУ с органом и его руководителем воевали.

Сейчас вопрос не только в Сытнике. Я знаю, что есть инициативы, например, объединить НАБУ с ГБР, то есть фактически ликвидировать этот орган. Есть инициатива, чтобы забрать исключительно подследственность дел в отношении топовых чиновников у НАБУ и сделать эту подследственность альтернативной – то есть, чтобы полиция или СБУ расследовали такие дела. То есть мы видим целый ряд инициатив для того, чтобы сделать НАБУ дисфункциональным,

– отметил Рябошапка.

Он добавил, очевидно, что судебное решение, которое есть в отношении Артема Сытника – это не лучший признак, который его характеризует.

"С другой стороны, если мы посмотрим на всех других руководителей правоохранительных или антикоррупционных органов (возможно, кроме Новикова – главы НАПК) , то было бы очевидно несправедливо говорить, что Сытник является наихудшим. Так же нельзя говорить, что НАБУ является худшим в перечне правоохранительных или антикоррупционных органов", – убежден бывший генпрокурор.

Он объяснил, что антикоррупционная структура намного шире, чем только НАБУ и САП. "Я доволен тем, что было перезагружено НАПК, был избран профессиональный и добропорядочный руководитель. Я надеюсь, что вскоре мы увидим от агентства значительно больше результатов", – сказал Рябошапка.

Что известно о деле в отношении Сытника

Комитет ВРУ поддержал законопроект о повышении эффективности борьбы с коррупцией в правоохранительных органах. Это может позволить отправить в отставку Артема Сытника за нарушение, связанное с коррупцией.

В отношении главы НАБУ есть судебное решение, по которому суд признал его коррупционером из-за отдыха в гостинице в Ровненской области. За отель заплатил не сам Сытник, а мужчина, который впоследствии и пожаловался прокуратуре. Сытника оштрафовали на 3 тысячи 400 гривен. Суть админнарушения заключается в том, что Сытник должен был указать это в декларации как подарок, но не сделал этого.

Правовая коллизия в том, что правонарушение было совершено в 2017 – 2019 годах. Таким образом законопроект фактически предлагает уволить Артема Сытника задним числом, а это напрямую противоречит Конституции Украины.

Смотрите видеокомментарий Руслана Рябошапки по НАБУ и быстрому завершению расследования дела об убийстве Екатерины Гандзюк: