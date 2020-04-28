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      Рябошапка: Я знаю низку ініціатив, якими хочуть ліквідувати НАБУ

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      Рябошапка про Ситника і НАБУ
      Рябошапка про Ситника і НАБУ / Колаж 24 каналу

      НАБУ завжди було незручне для політиків і топових посадовців. Зараз існує низка ініціатив, завдяки яким хочуть ліквідувати цей антикорупційний орган.

      І атака на голову НАБУ Артема Ситника – це спосіб прибрати небезпеку для політиків і високих посадовців, зазначив в коментарі 24 каналу в програмі "Гуд найт Юкрейн" ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка.

      Важливо Це злиття провадження: Рябошапка пояснив, навіщо Венедіктовій швидке завершення справи Гандзюк

      За його словами, всі 5 років існування НАБУ, з органом та його керівником воювали. 

      Наразі питання не лише у Ситнику. Я знаю, що є ініціативи, наприклад, об'єднати НАБУ з ДБР – тобто фактично ліквідувати цей орган. Є ініціатива, щоб прибрати виключно підслідність справ щодо топових посадовців від НАБУ і зробити цю підслідність альтернативною – тобто, щоб поліція чи СБУ розслідували такі справи. Тобто ми бачимо цілу низку ініціатив для того, щоб зробити НАБУ дисфункціональним,
      – наголосив Рябошапка.

      Він додав, очевидно, що судове рішення, яке є щодо Артема Ситника – це не найкраща ознака, яка його характеризує.

      "З іншого боку, якщо ми подивимося на всіх інших керівників правоохоронних чи антикорупційних органів (можливо, крім Новікова – голови НАЗК) , то було б очевидно несправедливо говорити, що Ситник є найгіршим. Так само не можна говорити, що НАБУ є найгіршим в переліку правоохоронних чи антикорупційних органів", – переконаний ексгенпрокурор.

      Він пояснив, що антикорупційна структура є набагато ширшою ніж лише НАБУ і САП. "Я задоволений тим, що було перезавантажено НАЗК, було обрано фахового і доброчесного керівника. Я сподіваюся, що невдовзі ми побачимо від агентства значно більше результатів", – сказав Рябошапка.

      Що відомо про справу щодо Ситника

      • Комітет ВРУ підтримав законопроєкт про підвищення ефективності боротьби з корупцією у правоохоронних органах. Це може дозволити відправити у відставку Артема Ситника через порушення, пов'язане з корупцією.
      • Щодо голови НАБУ є судове рішення, у якому суд визнав його корупціонером через відпочинок у готелі в Рівненській області. За готель заплатив не сам Ситник, а чоловік, який згодом і поскаржився прокуратурі. Ситника оштрафували на 3 тисячі 400 гривень. Суть адмінпорушення полягає у тому, що Ситник мав вказати це у декларації як подарунок, але не зробив цього. 
      • Правова колізія у тому, що правопорушення скоєне у 2017 – 2019 роках. Відтак законопроєкт фактично пропонує звільнити Артема Ситника заднім числом, а це напряму суперечить Конституції України.

      Дивіться відеокоментар Руслана Рябошапки щодо НАБУ та швидкого завершення розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк:

       

      Автор: Антон Голобородько, Леся Виговська , Катерина Козачинська
      Теги: Новини політики Артем Ситник НАБУ Новини України Корупція Руслан Рябошапка
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