Це злиття провадження: Рябошапка пояснив, навіщо Венедіктовій швидке завершення справи Гандзюк

Справу щодо вбивства Катерини Гандзюк занадто рано передавати до суду, адже це призведе до, фактично, злиття кримінального провадження.

І вдруге його відновити вже буде неможливо – зазначив ексгенпрокурор України Руслан Рябошапка в коментарі 24 каналу.

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За його словами, він наразі не володіє всією інформацією щодо розслідування, оскільки майже 2 місяці вже не в генпрокуратурі.

"Проте, з того, що я знаю, то велика кількість слідчих дій не була проведена, і велика кількість доказів, які були б визначальними для обвинувального вироку, зібрані не були. Саме тому я розумію та поділяю стурбованість активної частини українського суспільства, яка вчора вийшла до ОП", – наголосив Рябошапка.

Занадто рано, мені здається, зараз передавати цю справу до суду. Недоведеність вини призведе до того, що вироки будуть виправдовуваними – і тому ми так і не дізнаємося, хто був замовником цього злочину, і які були деталі. Тому передчасне розкриття матеріалів та передача до суду, грубо кажучи, є злиттям кримінального провадження. Вдруге відновити провадження буде вже неможливо,

– підкреслив ексгенпрокурор.

На його думку, генпрокурорка Ірина Венедіктова зробила це для того, щоб, ймовірно, покращити свій імідж.

"Найбільш імовірно, що наявність великої кількості негативу змушує її йти таким чином, щоб дати хоч якісь перемоги, щоб покращити імідж прокуратури і свій персональний", – пояснив Рябошапка.

Попередньо Руслана Рябошапка в інтерв'ю 24 каналу говорив, що справа щодо вбивства Гандзюк – під загрозою, а призначення Венедіктової генпрокуроркою – це найгірший вибір Зеленського.

Дивіться відеокоментар Руслана Рябошапки щодо НАБУ та швидкого завершення розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк:

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