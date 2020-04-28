Правозахисники не плюють у пісочниці, – Венедіктова відреагувала на протести під її будинком

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова прокоментувала ситуацію, яка виникла 27 квітня, коли ініціативна група "Хто замовив Катю Гадзюк?" організувала протести під Офісом Президента та будинком самої Венедіктової. Вона не вважає учасників акції правозахисниками та запитує їх, чи вони дійсно хочуть правди.

Свою реакцію на події 27 квітня, пов'язані зі справою про вбивство Катерини Гандзюк, Ірина Венедіктова оприлюднила у фейсбуці.

До теми Це – злочин, – батько Гандзюк про завершення досудового слідства у справі

Реакція Венедіктової на протести 27 квітня

Генеральний прокурор не вважає учасників протестів правозахисниками та дивується, чому активісти не довіряють слідству, прокуратурі та суду.

Правозахисники не приходять волати на дитячі майданчики, не плюють в пісочниці, не лякають пенсіонерів. Правозахисники – це зовсім про інше,

– написала Венедіктова.

Вона звернула увагу на те, що слідство тривало два роки, у справі – 55 томів, а слідчих та прокурорів у ній – "в рази більше, ніж кількість осіб із фаєрами". "Ви хочете правди? Почався процес ознайомлення з матеріалами слідства", – підсумувала свій пост очільниця Офісу генпрокурора.

Коротко про завершення справи про вбивство Гандзюк та чому виникли протести через це

27 квітня СБУ повідомила, що під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вбивства Катерини Гандзюк.

досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вбивства Катерини Гандзюк. Головними підозрюваними у справі є голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер (в Офісі генпрокурора кажуть: в суді доводитимуть, що " саме цей чиновник замовив вчинення злочину ") та Олексій Левін.

") та Олексій Левін. Попри все це активісти вважають такий поспіх спробою "злити справу ". Тож цього ж дня, 27 квітня, вони прийшли з протестами до будівлі Офісу Президента.

". Тож цього ж дня, 27 квітня, вони прийшли з протестами до будівлі Офісу Президента. Згодом протестувальники пішли з палаючими фаєрами до будинку Ірини Венедіктової, яка, на думку учасників акції, за 40 днів розвалила справу про вбивство Катерини Гандзюк.

Слідство у справі Катерини Гандзюк закінчено: усе, що відомо на цей момент – читайте у матеріалі 24 каналу.