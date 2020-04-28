Правозащитники не плюют в песочницы, – Венедиктова отреагировала на протесты под ее домом

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию, которая возникла 27 апреля, когда инициативная группа "Кто заказал Катю Гадзюк?" организовала протесты под Офисом Президента и домом самой Венедиктовой. Она не считает участников акции правозащитниками и спрашивает их, действительно ли они хотят правды.

Свою реакцию на события 27 апреля, связанные с делом об убийстве Екатерины Гандзюк, Ирина Венедиктова обнародовала в фейсбуке .

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Реакция Венедиктовой на протесты 27 апреля

Генеральный прокурор не считает протестующих правозащитниками и удивляется, почему активисты не доверяют следствию, прокуратуре и суду.

Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочницы, не пугают пенсионеров. Правозащитники – это совсем о другом,

– написала Венедиктова.

Она обратила внимание на то, что следствие длилось два года, в деле – 55 томов, а следователей и прокуроров в нем – "в разы больше, чем количество лиц с файерами". " Вы хотите правды? Начался процесс ознакомления с материалами следствия", – подытожила свой пост руководительница Офиса генпрокурора.

Коротко о завершении дела об убийстве Гандзюк и почему возникли протесты из-за этого

27 апреля СБУ сообщила, что во процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по убийству Екатерины Гандзюк.

Главными подозреваемыми по делу является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер (в Офисе генпрокурора говорят: в суде будут доказывать, что " именно этот чиновник заказал совершение преступления ") и Алексей Левин.

Несмотря на это активисты считают, что такая спешка есть попыткой "слить дело ". Потому в этот же день, 27 апреля, они пришли с протестами к зданию Офиса Президента.

Впоследствии протестующие пошли с горящими файерами в дом Ирины Венедиктов, которая, по мнению участников акции, за 40 дней развалила дело об убийстве Екатерины Гандзюк.