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      Правозащитники не плюют в песочницы, – Венедиктова отреагировала на протесты под ее домом

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      Активисты устроили протест под домом Венедиктовой
      Активисты устроили протест под домом Венедиктовой / Коллаж 24 канала

      Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова прокомментировала ситуацию, которая возникла 27 апреля, когда инициативная группа "Кто заказал Катю Гадзюк?" организовала протесты под Офисом Президента и домом самой Венедиктовой. Она не считает участников акции правозащитниками и спрашивает их, действительно ли они хотят правды.

      Свою реакцию на события 27 апреля, связанные с делом об убийстве Екатерины Гандзюк, Ирина Венедиктова обнародовала в фейсбуке.

      К теме Это – преступление, – отец Гандзюк о завершении досудебного следствия по делу

      Реакция Венедиктовой на протесты 27 апреля

      Генеральный прокурор не считает протестующих правозащитниками и удивляется, почему активисты не доверяют следствию, прокуратуре и суду.

      Правозащитники не приходят вопить на детские площадки, не плюют в песочницы, не пугают пенсионеров. Правозащитники – это совсем о другом,
      – написала Венедиктова.

      Она обратила внимание на то, что следствие длилось два года, в деле – 55 томов, а следователей и прокуроров в нем – "в разы больше, чем количество лиц с файерами". 

      "Вы хотите правды?  Начался процесс ознакомления с материалами следствия", – подытожила свой пост руководительница Офиса генпрокурора.

      Коротко о завершении дела об убийстве Гандзюк и почему возникли протесты из-за этого

      • 27 апреля СБУ сообщила, что во процессуальным руководством Офиса генпрокурора завершила досудебное расследование в уголовном производстве по убийству Екатерины Гандзюк.
      • Главными подозреваемыми по делу является председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер (в Офисе генпрокурора говорят: в суде будут доказывать, что "именно этот чиновник заказал совершение преступления") и Алексей Левин.
      • Несмотря на это активисты считают, что такая спешка есть попыткой "слить дело ". Потому в этот же день, 27 апреля, они пришли с протестами к зданию Офиса Президента.
      • Впоследствии протестующие пошли с горящими файерами в дом Ирины Венедиктов, которая, по мнению участников акции, за 40 дней развалила дело об убийстве Екатерины Гандзюк.

      Следствие по делу Екатерины Гандзюк закончено: все, что известно на данный момент – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Ирина Венедиктова Офис генпрокурора Протесты Дело Екатерины Гандзюк Новости Украины
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