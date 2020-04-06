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      Рябошапка опроверг причину своей отставки, которую называли в "Слуге народа"

      - Читати новину українською
      Руслан Рябошапка / EPA

      Когда фракция "Слуги народа" объясняла причины отставки Руслана Рябошапки с должности генпрокурора, то одной из претензий было то, что большое количество прокурорских дел остались без присмотра, вероятно – из-за реформы и очищения Офиса генпрокурора.

      Как пояснил Рябошапка в эксклюзивном интервью 24 каналу, речь идет о так называемых 1100 или 1300 производств, в которых якобы не было назначено прокуроров. Однако, по его словам, эта проблема была связана не с работой Офиса генпрокурора, а и с работой ГБР.

      Интересно Рябошапка: Венедиктова – это был худший выбор Зеленского

      Он добавил, что эта проблема возникала еще во времена работы Юрия Луценко на посту генпрокурора.

      "Тогда он несколько раз обращался в ГБР с требованием исправить ситуацию относительно регистрации уголовных производств. Поскольку из-за того, что они неправильно вносили данные в Единый реестр досудебных расследований, прокуроры не видели эти производства. Соответственно, они не могли назначать процессуальных руководителей", – рассказал экс-генпрокурор.

      То есть эта проблема существовала и до меня. К сожалению, ни тогдашнее руководство, Роман Труба, ни потом Венедиктова эту проблему не решили. То есть та проблема, которая существовала, не была связана даже с реформой органов прокуратуры. Это были недостатки в работе следователей ГБР, которые неправильно пользовались ЕРДР. Мы это объясняли ГБР, и ранее Луценко и его заместители тоже это делали. Но, к сожалению, проблема, до сих пор не решена,
      – подчеркнул Рябошапка.

      По его словам – есть несколько причин отставки: это рейтинги, борьба в кулуарах, дело "Приватбанка", давление пророссийских и не только лиц, которым были невыгодны раскрытия дел Майдана, убийства Гандзюк и нападений на Стерненка.

      Что известно об отставке Рябошапки
      Верховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.

      Впоследствии Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования. Видео смотрите здесь Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады.

      Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.

      Смотрите полное интервью с Русланом Рябошапкой на 24 Канале В программе "перекрестный допрос":

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Офис генпрокурора Слуга народа Руслан Рябошапка Новости политики
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