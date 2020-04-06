Рябошапка опроверг причину своей отставки, которую называли в "Слуге народа"

Когда фракция "Слуги народа" объясняла причины отставки Руслана Рябошапки с должности генпрокурора, то одной из претензий было то, что большое количество прокурорских дел остались без присмотра, вероятно – из-за реформы и очищения Офиса генпрокурора.

Как пояснил Рябошапка в эксклюзивном интервью 24 каналу, речь идет о так называемых 1100 или 1300 производств, в которых якобы не было назначено прокуроров. Однако, по его словам, эта проблема была связана не с работой Офиса генпрокурора, а и с работой ГБР.

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Он добавил, что эта проблема возникала еще во времена работы Юрия Луценко на посту генпрокурора.

"Тогда он несколько раз обращался в ГБР с требованием исправить ситуацию относительно регистрации уголовных производств. Поскольку из-за того, что они неправильно вносили данные в Единый реестр досудебных расследований, прокуроры не видели эти производства. Соответственно, они не могли назначать процессуальных руководителей", – рассказал экс-генпрокурор.

То есть эта проблема существовала и до меня. К сожалению, ни тогдашнее руководство, Роман Труба, ни потом Венедиктова эту проблему не решили. То есть та проблема, которая существовала, не была связана даже с реформой органов прокуратуры. Это были недостатки в работе следователей ГБР, которые неправильно пользовались ЕРДР. Мы это объясняли ГБР, и ранее Луценко и его заместители тоже это делали. Но, к сожалению, проблема, до сих пор не решена,

– подчеркнул Рябошапка.

По его словам – есть несколько причин отставки: это рейтинги, борьба в кулуарах, дело "Приватбанка", давление пророссийских и не только лиц, которым были невыгодны раскрытия дел Майдана, убийства Гандзюк и нападений на Стерненка.

Что известно об отставке Рябошапки

Верховная Рада 5 марта на внеочередном заседании отправила в отставку генпрокурора Руслана Рябошапку. Перед этим генпрокурор взял последнее слово и отметил, что стал "неудобным" и остался независимым перед властью.



Впоследствии Рябошапка покинул зал Верховной Рады, так и не дождавшись голосования. Видео смотрите здесь Руслан Рябошапка после эмоционального выступления покинул зал Верховной Рады.



Рябошапка считает, что Верховная Рада заинтересована в его отставке, поскольку органы прокуратуры после проведения реформы очистились от тех сотрудников, с которыми парламентарии привыкли иметь дело.