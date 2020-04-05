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      Рябошапка намекнул на участие во внеочередных парламентских выборах

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      Руслан Рябошапка / ОПУ

      Руслан Рябошапка перед рассмотрением парламентом вопроса о его отставке заявил: "Я ухожу, но ухожу, чтобы вернуться". Что означают эти слова бывшего генпрокурора и какие у него планы на будущее – читайте дальше.

      Руслан Рябошапка в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал, что сейчас работает над созданием экспертной платформы, которая будет объединять людей с хорошими знаниями, опытом, которые могут предлагать новые стратегии, новые реформы в сфере верховенства права – это прокуратура, органы уголовной юстиции, антикоррупция, судебная реформа.

      К слову Я не стал ничьим слугой, – Рябошапка обратился к депутатам перед рассмотрением отставки

      На вопрос, могут ли украинцы увидеть условную партию антикоррупционеров Руслана Рябошапки на досрочных парламентских выборах, он ответил: "Я, возможно, назвал бы объединением людей, которые пропагандируют современные демократические ценности и пытаются изменить страну. При чем, стараются изменить страну как можно лучше, как можно быстрее".

      Мы бы хотели, чтобы реформы продвигались и дальше. Но ситуация развивается так, что не исключено – вскоре могут быть и политические процессы, связанные с выборами. Поэтому очевидно, что хотелось бы свои знания и опыт использовать на пользу стране. Это может быть как в экспертной плоскости, так и в политической,
      – заявил он.

      По его словам, на пост генпрокурора он вернулся бы только с одной целью – завершить реформу, в частности, очищение прокуратуры.

      Что известно об отставке Руслана Рябошапки: кратко

      • 3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности генерального прокурора.
      • 5 марта на внеочередном заседании 263 депутата проголосовали за увольнение главы Офиса генпрокурора.
      • Сам Рябошапка связывает свое увольнение с реформой, которая очистила в органах прокуратуры тех сотрудников, с которыми в Раде привыкли иметь дело.
      • Гдава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что среди всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке есть наибольшие претензии. В частности, его не устраивают действия главы офиса генпрокурора относительно дел пятого президента Украины Петра Порошенко.
      • 17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

      Смотрите полное интервью с Русланом Рябошапкой на 24 канале в программе "Перекрестный допрос":

      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Новости политики Руслан Рябошапка Коррупция Верховная Рада Офис генпрокурора
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