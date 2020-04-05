Рябошапка намекнул на участие во внеочередных парламентских выборах

Руслан Рябошапка перед рассмотрением парламентом вопроса о его отставке заявил: "Я ухожу, но ухожу, чтобы вернуться". Что означают эти слова бывшего генпрокурора и какие у него планы на будущее – читайте дальше.

Руслан Рябошапка в интервью в программе "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказал, что сейчас работает над созданием экспертной платформы, которая будет объединять людей с хорошими знаниями, опытом, которые могут предлагать новые стратегии, новые реформы в сфере верховенства права – это прокуратура, органы уголовной юстиции, антикоррупция, судебная реформа.

К слову Я не стал ничьим слугой, – Рябошапка обратился к депутатам перед рассмотрением отставки

На вопрос, могут ли украинцы увидеть условную партию антикоррупционеров Руслана Рябошапки на досрочных парламентских выборах, он ответил: "Я, возможно, назвал бы объединением людей, которые пропагандируют современные демократические ценности и пытаются изменить страну. При чем, стараются изменить страну как можно лучше, как можно быстрее".

Мы бы хотели, чтобы реформы продвигались и дальше. Но ситуация развивается так, что не исключено – вскоре могут быть и политические процессы, связанные с выборами. Поэтому очевидно, что хотелось бы свои знания и опыт использовать на пользу стране. Это может быть как в экспертной плоскости, так и в политической,

– заявил он.

По его словам, на пост генпрокурора он вернулся бы только с одной целью – завершить реформу, в частности, очищение прокуратуры.

Что известно об отставке Руслана Рябошапки: кратко

3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности генерального прокурора.

5 марта на внеочередном заседании 263 депутата проголосовали за увольнение главы Офиса генпрокурора.

Сам Рябошапка связывает свое увольнение с реформой, которая очистила в органах прокуратуры тех сотрудников, с которыми в Раде привыкли иметь дело.

Гдава партии "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что среди всех руководителей правоохранительных органов к Руслану Рябошапке есть наибольшие претензии. В частности, его не устраивают действия главы офиса генпрокурора относительно дел пятого президента Украины Петра Порошенко.

17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила кандидатуру Ирины Венедиктовой на должность генпрокурора.

Смотрите полное интервью с Русланом Рябошапкой на 24 канале в программе "Перекрестный допрос":