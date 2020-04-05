Рябошапка натякнув на участь у позачергових парламентських виборах
Руслан Рябошапка перед розглядом парламентом питання про його відставку заявив: "Я йду, але йду, щоб повернутися". Що означають ці слова ексгенпрокурора і які в нього плани на майбутнє – читайте далі.
Руслан Рябошапка в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів, що наразі працює над створенням експертної платформи, яка буде об'єднувати людей із хорошими знаннями, досвідом, які можуть пропонувати нові стратегії, нові реформи у сфері верховенства права – це прокуратура, органи кримінальної юстиції, антикорупція, судова реформа.
До слова Я не став нічиїм слугою, – Рябошапка звернувся до депутатів перед розглядом відставки
На запитання, чи можуть українці побачити умовну партію антикорупціонерів Руслана Рябошапки на дострокових парламентських виборах, він відповів: "Я, можливо, це назвав би об'єднанням людей, які пропагують сучасні демократичні цінності і які намагаються змінити країну. При чому, намагаються змінити країну якомога краще, в якомога швидший спосіб".
Ми б хотіли, щоб реформи просувалися й далі. Але ситуація розвивається так, що не виключено – незабаром можуть бути і політичні процеси, пов'язані з виборами. Тому очевидно, що хотілося б свої знання та досвід використати на користь країні. Це може бути як в експертній площині, так і в політичній,
– заявив він.
Що відомо про відставку Руслана Рябошапки: коротко
- 3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади генерального прокурора.
- 5 березня на позачерговому засіданні 263 депутати проголосував за звільнення голови Офісу генпрокурора.
- Сам Рябошапка пов'язує своє звільнення з реформою, яка очистила в органах прокуратури тих співробітників, з якими у Раді звикли мати справу.
- Голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що серед усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, його не влаштовує дії голови Офісу генпрокурора щодо справ п'ятого президента України Петра Порошенка.
- 17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора.
Дивіться повне інтерв'ю з Русланом Рябошапкою на 24 каналі у програмі "Перехресний допит":