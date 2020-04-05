Рябошапка натякнув на участь у позачергових парламентських виборах

Руслан Рябошапка перед розглядом парламентом питання про його відставку заявив: "Я йду, але йду, щоб повернутися". Що означають ці слова ексгенпрокурора і які в нього плани на майбутнє – читайте далі.

Руслан Рябошапка в інтерв'ю у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі розповів, що наразі працює над створенням експертної платформи, яка буде об'єднувати людей із хорошими знаннями, досвідом, які можуть пропонувати нові стратегії, нові реформи у сфері верховенства права – це прокуратура, органи кримінальної юстиції, антикорупція, судова реформа.

До слова Я не став нічиїм слугою, – Рябошапка звернувся до депутатів перед розглядом відставки

На запитання, чи можуть українці побачити умовну партію антикорупціонерів Руслана Рябошапки на дострокових парламентських виборах, він відповів: "Я, можливо, це назвав би об'єднанням людей, які пропагують сучасні демократичні цінності і які намагаються змінити країну. При чому, намагаються змінити країну якомога краще, в якомога швидший спосіб".

Ми б хотіли, щоб реформи просувалися й далі. Але ситуація розвивається так, що не виключено – незабаром можуть бути і політичні процеси, пов'язані з виборами. Тому очевидно, що хотілося б свої знання та досвід використати на користь країні. Це може бути як в експертній площині, так і в політичній,

– заявив він.

За його словами, на посаду генпрокурора він повернувся лише б з однією метою – завершити реформу, зокрема очищення прокуратури.

Що відомо про відставку Руслана Рябошапки: коротко

3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади генерального прокурора.

про звільнення Рябошапки з 5 березня на позачерговому засіданні 263 депутати проголосував за звільнення голови Офісу генпрокурора.

Сам Рябошапка пов'язує своє звільнення з реформою, яка очистила в органах прокуратури тих співробітників, з якими у Раді звикли мати справу.

Голова партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що серед усіх керівників правоохоронних органів до Руслана Рябошапки є найбільші претензії. Зокрема, його не влаштовує дії голови Офісу генпрокурора щодо справ п'ятого президента України Петра Порошенка.

17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні схвалила кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генпрокурора.

Дивіться повне інтерв'ю з Русланом Рябошапкою на 24 каналі у програмі "Перехресний допит":