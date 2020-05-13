Депутати хочуть посилити покарання за ігнорування їх вимог аж до кримінальної відповідальності

Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт №3354, який передбачає збільшення покарання за невиконання законних вимог та перешкоджання діяльності народного депутата України, Рахункової палати, депутата місцевої ради.

Ініціатором законопроєкту виступив віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. На позачерговій сесії Верховної Ради 13 травня його було прийнято за основу, пише 24 канал.

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Що пропонується в цьому законопроєкті

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту, "все частіше трапляються випадки, коли депутатські звернення та запити ігноруються особами, яким вони спрямовані. Відповіді на звернення та запити нерідко є формальними, адресати фактично не реагують на питання та вимоги, які ставляться у них, а також не надають інформації, яка вимагається".

Відтак депутати вирішили посилити відповідність за "ненадання, надання неправдивої або неповної інформації" на такі запити чи звернення. А також за "невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, комітетів чи тимчасових слідчих комісій Верховної Ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації".

Які покарання передбаченні

Автори законопроєкту вирішили внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (стаття 188-19) та Кримінального кодексу України (стаття 351).

За перше порушення – недодержання встановлених законом строків надання відповіді на звернення народного депутата України, ненадання, надання неправдивої або неповної інформації на таке звернення – штраф від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для посадових осіб. За друге таке порушення за рік – від 350 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Важливо! Станом на 13 травня один неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 гривень.

Якщо ж порушення стосуватиметься вже запиту народного депутата, то штраф складатиме від 400 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне порушення – від 600 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Невиконання законних вимог Рахункової палати, члена Рахункової палати, створення перешкод у їх роботі для посадової особи може обійтися штрафом від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян вперше, і від 350 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – якщо повторно.

Натомість кримінальна відповідальність може настати при "невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, депутата місцевої ради, створення штучних перешкод у їх роботі, надання їм завідомо неправдивої інформації". Покарання тут передбаченні від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.