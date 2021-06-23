В законопроекте, в частности, говорится, что к полномочиям секретаря СНБО относится организация работы, связанной с подготовкой проектов решений ведомства. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сейчас прорабатывает документ.
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Меры обеспечения иска, которые применяет суд, не могут останавливать действия специальных экономических и других ограничительных мер, примененных решениями СНБО в соответствии с законом "О санкциях",
– говорится в сообщении.
Что предлагают в законопроекте
Документ будет регламентировать, что приоритетными задачами СНБО являются:
- работа над внесенными в ведомство предложениями по рассмотрению вопросов, входящих в его компетенцию;
- наработка материалов для рассмотрения на заседаниях СНБО проектов решений Рады;
- контроль за выполнением решений СНБО.
Санкции от СНБО: последние новости
- Последнее заседание СНБО состоялось 18 июня.
- Тогда ввели полный пакет санкций в отношении бизнесмена Павла Фукса и олигарха Дмитрия Фирташа.
- Фукс уже заявил, что будет обжаловать это решение в суде.