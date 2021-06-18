Самые важные новости Украины и мира за пятницу, 18 июня:

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Заседание СНБО

Источник: 24 канал

Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 18 июня, провел очередное заседание на Банковой. Впоследствии Алексей Данилов во время брифинга рассказал о самых важных решениях, которые удалось принять.

Санкции против Фирташа

Против украинского олигарха Дмитрия Фирташа ввели полный пул санкций.

Причиной такого решения стало участие олигарха в титановом бизнесе.

Прежде всего речь идет о поставках сырья на военные предприятия России – страны-оккупанта.

Данилов подчеркнул, что такие процессы не могут продолжаться в дальнейшем.

Санкции против Фукса

Под полным пулом санкций также оказался российский бизнесмен Павел Фукс.

Место в санкционном списке ему обеспечила причастность к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых в Украине. В качестве примера, Данилов назвал кейс компании "Голден Деррик".

В частности, говорится о дне, когда один человек – некий "Виталий Евгеньевич" – зарегистрировал сразу 19 компаний.

Секретарь СНБО сообщил, что недра – это богатство, которое принадлежит всем гражданам Украины. Ископаемыми будут распоряжаться таким образом, чтобы обществу было известно, кто за этим стоит.

Фукс уже отреагировал на санкции. Он подчеркнул, что это решение – личная месть Данилова.

Обратите внимание! Согласно предложению СБУ, СНБО также принял решение о санкциях против главы российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова и российского бизнесмена Михаила Шелкова.

Отмена лицензий на добычу и разработку

Данилов рассказал, что во время заседания СНБО приняли решение аннулировать 4 лицензии по добыче титана и отменить 3 – по разработке углеводорода и 3 – по рудным. Кроме того, стало известно, что Украине добровольно вернули сразу 2 лицензии на добычу нефти и газа.

Речь о компании "Геоальянс" в Харьковской и Днепропетровской областях. Хотя основатель находится на островах, государство приветствует такие действия,

– отметил Данилов.

"Загадочную" личность Данилов не раскрыл, лишь отметил, что это "один уважаемый бизнесмен Днепра". Можем предположить, что он имел в виду Игоря Коломойского.

Утверждение стратегии развития ОПК Украины

СНБО также утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины. По словам Данилова, ее разработали в рамках выполнения указа Владимира Зеленского.

Секретарь СНБО подчеркнул, что в стратегию заложено совершенствование системы стандартизации, унификации и управления продукции в соответствии со стандартами НАТО. В частности, речь идет об образовании агентства оборонных технологий и внедрении инновационных проектов.

Брифинг Алексея Данилова после заседания СНБО: смотрите видео

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Похороны Чапкиса

Источник: 24 канал

Прощались с легендарным танцовщиком и хореографом Григорием Чапкисом в Национальной филармонии Украины. Похоронили артиста на Байковом кладбище в украинской столице. На похоронах Чапкиса собралась вся его семья. В частности, прибыли дети покойного: сын Грег и дочь Лилия, а также внучка – Анна Сафрончик.

Заметьте! Григорий Чапкис умер 13 июня. Ему был 91 год.

На прощание приехал Зеленский

Владимир Зеленский тоже приехал попрощаться с танцовщиком. Украинский лидер возложил цветы к гробу Чапкиса и выразил соболезнования родным. От общения с журналистами глава государства отказался.

Впоследствии на сайте Офиса Президента появился щемящий комментарий президента.

Великая личность. Неисправимый оптимист. Пример для многих, кто посвятил свою жизнь танцу. Для меня Григорий Николаевич всегда жив,

– заявил Зеленский.

Как звезды прощались с Чапкисом

Влад Яма во время траурной церемонии не смог сдержать слез. Танцор признался: он не ходил на уроки к Чапкису, однако всегда хотел считать себя его учеником.

Илона Гвоздева заявила, что считает Чапкиса "участником своей творческой жизни и примером для подражания".

Павел Зибров заметил: "Чапкис показал своей жизнью, что не надо заглядывать в паспорт, надо творить. Если ты творец, то возраст не играет роли вовсе".

Прощание с Чапкисом / "Life.Сегодня", ТСН

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Военная помощь Украине под угрозой

Источник: Politico

По данным издания Politico, США временно приостановили пакет военной помощи Украине. В целом говорилось о сумме до 100 миллионов долларов. Соответствующее заявление якобы озвучил источник из Белого дома.

В то же время, по данным одного из собеседников издания, Украина все еще может быстро получить пакет военной помощи.

Над подготовкой пакета помощи работали чиновники из Госдепа и Пентагона. В то же время накануне встречи Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве процесс приостановили.

Издание The Washington Post также сообщало, что администрация Байдена рассмотрела и "заморозила" помощь.

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Петиция об увольнении Татарова набрала 25 тысяч голосов

Источник: 24 канал

Петиция об увольнении заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь ее должен рассмотреть украинский лидер Владимир Зеленский.

Активист Сергей Стерненко отметил, что теперь у президента есть два пути: либо он выполнит волю народа, либо и в дальнейшем будет защищать коррумпированного слугу Виктора Януковича.

Петицию подписал "Джо Байден"