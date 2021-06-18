Глава государства возложил цветы к гробу с покойным. Также Зеленский подошел к родным умершего артиста, чтобы выразить им соболезнования.

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На церемонию прощания прибыл и Андрей Ермак

В Филармонию вместе с президентом приехал и руководитель ОП Андрей Ермак. И глава Офиса Президента, и Зеленский от общения с журналистами отказались и вскоре покинули помещение.

Обратите внимание! В холле, где отдают дань памяти Григорию Чапкису, поставили книгу. Именно здесь все желающие могут записать свои воспоминания о легенде танца.

Смотрите фото с церемонии прощания / Фото ТСН:​

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Главное о смерти Григория Чапкиса:

Легендарном танцору на момент смерти был 91 год.

Еще зимой Чапкис тяжело болел и лечился в реанимации.

13 июня сын Чапкиса – Грег сообщил, что его отца не стало.

В последние минуты жизни рядом с артистом была его жена Мила и дочь Лилия.