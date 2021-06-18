Глава держави поклав квіти до труни з покійним. Також Зеленський підійшов до рідних померлого артиста, аби висловити їм співчуття.

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На церемонію прощання прибув і Андрій Єрмак

У Філармонію разом з президентом приїхав і керівник ОП Андрій Єрмак. І глава Офісу Президента, і Зеленський від спілкування з журналістами відмовились та незабаром покинули приміщення.

Дивіться фото з церемонії прощання / Фото ТСН:

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Головне про смерть Григорія Чапкіса:

  • Легендарному танцюристу на час смерті був 91 рік.
  • Ще взимку Чапкіс важко хворів і лікувався у реанімації.
  • 13 червня син Чапкіса – Грег повідомив, що його батька не стало.
  • В останні хвилини життя біля артиста була його дружина Міла та донька Лілія.

Що відомо про знайомство Зеленського з Чапкісом?


Володимир Зеленський був  переможцем першого сезону шоу "Танці з зірками". Чапкіс був одним із суддів майбутнього президента. Після смерті Григорія Миколайовича глава держави зізнався, що пам'ятатиме його завжди.