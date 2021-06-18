Глава держави поклав квіти до труни з покійним. Також Зеленський підійшов до рідних померлого артиста, аби висловити їм співчуття.
Більше тут Похорон Григорія Чапкіса: фото прощальної церемонії з легендарним танцівником
На церемонію прощання прибув і Андрій Єрмак
У Філармонію разом з президентом приїхав і керівник ОП Андрій Єрмак. І глава Офісу Президента, і Зеленський від спілкування з журналістами відмовились та незабаром покинули приміщення.
Дивіться фото з церемонії прощання / Фото ТСН:
Варто прочитати Сумуватиму за тобою, – син Григорія Чапкіса оприлюднив архівні фото батька
Головне про смерть Григорія Чапкіса:
- Легендарному танцюристу на час смерті був 91 рік.
- Ще взимку Чапкіс важко хворів і лікувався у реанімації.
- 13 червня син Чапкіса – Грег повідомив, що його батька не стало.
- В останні хвилини життя біля артиста була його дружина Міла та донька Лілія.
Що відомо про знайомство Зеленського з Чапкісом?
Володимир Зеленський був переможцем першого сезону шоу "Танці з зірками". Чапкіс був одним із суддів майбутнього президента. Після смерті Григорія Миколайовича глава держави зізнався, що пам'ятатиме його завжди.