Во время обысков у них нашли более 1,6 миллиона гривен, 14,5 тысячи долларов, 2,5 тысячи евро. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Что известно о коррупционном скандале на Львовщине

Коррупционной схеме занимался депутат Старосамборского и начальник отдела Яворивского городских советов.

Они занимались заключением договоров по закупке товаров и услуг за бюджетные средства. Первый продвигал интересы определенных коммерческих структур, а второй, будучи руководителем одного из отделов, обеспечивал их победу в торгах,

– говорят в полиции.

Их "вознаграждение" составляло 5 – 10% от общей суммы заключенных договоров.

Правоохранители зафиксировали получение руководителем отдела от другого фигуранта 275 000 и 546 000 гривен неправомерной выгоды.

Кроме значительного количества денежных средств в разной валюте, также во время обысков изъяли автомобиль и десятки банковских карточек.

Полиция провела обыски у депутатов из Львовской области / Фото Нацполиции

На основании собранных доказательств депутату Яворивского городского совета объявили подозрение по делу о получении неправомерной выгоды, а депутату Старосамборского горсовета – предоставление неправомерной выгоды. Им грозит лишение свободы на 12 и 8 лет соответственно.

Депутат Яворивского городского совета сейчас находится под стражей с возможностью внесения 908 400 гривен залога. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другому фигуранту дела.

Кем оказались фигуранты дела

Как сообщает издание ZAXID.NET, в этом коррупционном деле участвовал начальник отдела образования Яворивского горсовета Владимир Байда и депутат Старосамборского горсовета Марьян Яворский.

Байда был задержан 9 января во время получения взятки.

"По информации YouControl, Марьян Яворский зарегистрирован как частный предприниматель, осуществляющий торговлю спортивным инвентарем. В 2023 году он выиграл тендеры, которые проводились отделами образования ОТГ Львовщины, на общую сумму 3,6 млн грн, в 2024 году – на более 1 млн грн. В частности, речь шла о поставках мебели, спортивного инвентаря и оборудования для детских площадок", – добавило издание.