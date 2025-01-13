Під час обшуків у них знайшли понад 1,6 мільйона гривень, 14,5 тисячі доларів, 2,5 тисячі євро. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Нацполіцію.

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Що відомо про корупційний скандал на Львівщині

Корупційною схемою займався депутат Старосамбірської та начальник відділу Яворівської міських рад.

Вони займалися укладанням договорів із закупівлі товарів та послуг за бюджетні кошти. Перший просував інтереси визначених комерційних структур, а другий, будучи керівником одного з відділів, забезпечував їхню перемогу в торгах,

– кажуть у поліції.

Їхня "винагорода" складала 5 – 10% від загальної суми укладених договорів.

Правоохоронці зафіксували отримання керівником відділу від іншого фігуранта 275 000 та 546 тисяч гривень неправомірної вигоди.

Окрім значної кількості грошових коштів у різній валюті, також під час обшуків вилучили автомобіль та десятки банківських карток.

Поліція провела обшуки у депутатів з Львівщини / Фото Нацполіції

На підставі зібраних доказів депутату Яворівської міської ради оголосили підозру у справі про одержання неправомірної вигоди, а депутату Старосамбірської міськради – надання неправомірної вигоди. Їм загрожує позбавлення волі на 12 та 8 років відповідно.

Депутат Яворівської міської ради наразі перебуває під вартою з можливістю внесення 908 400 гривень застави. Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу іншому фігуранту справи.

Ким виявилися фігуранти справи

Як повідомляє видання ZAXID.NET, у цій корупційній справі брав участь начальник відділу освіти Яворівської міськради Володимир Байда та депутат Старосамбірської міськради Мар'ян Яворський.

Байду було затримано 9 січня під час отримання хабаря.

"За інформацією YouControl, Мар'ян Яворський зареєстрований як приватний підприємець, що здійснює торгівлю спортивним інвентарем. У 2023 році він виграв тендери, які проводилися відділами освіти ОТГ Львівщини, на загальну суму 3,6 млн грн, у 2024 році – на понад 1 млн грн. Зокрема, йшлося про постачання меблів, спортивного інвентаря та обладнання для дитячих майданчиків", – додало видання.