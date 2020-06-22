На сайте Верховной Рады был зарегистрирован проект закона о возмещении вреда за боль и сожаление. По словам авторов, его принятие является требованием времени и имеет целью приближение украинского законодательства к лучшим европейским образцам.

О каких именно вреде и боли в законопроекте речь идет и что предлагается им изменить, – журналистка 24 канала проанализировала вместе с адвокатом, руководителем практики административного и налогового права АО Hillmont Partners Игорем Пугайко.

Интересные изменения

В общем, по словам самих авторов, едва ли не главной целью законопроекта является дистанцирование от "советского" определения морального вреда, поэтому главной идеей является замена понятия "моральный вред" на определение "возмещение за боль и сожаление". Однако, не обошлось и без принципиальных новелл.

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Законотворцы предлагают расширить понятие "возмещение за боль и сожаление".

После принятия этого закона каждый из нас получает законное право на возмещение ущерба за боль и сожаление, вызванных разглашением частной переписки или демонстрацией фото- и видеосъемки из частной жизни,

– говорит Игорь Пугайко.

Не удивляет адоката, что указанные новеллы вызвали весьма неоднозначные мнения среди экспертов и простых граждан, а кое-кто открыто критикует такие нововведения, мотивируя это тем, что изменения, как всегда, направлены на защиту сильных мира сего.



Игорь Пугайко считает, что проект нуждается в доработке / Фото АО Hillmont Partners

Действительно, трудно себе представить обычного законопослушного гражданина, которому нанесет значительные моральные страдания или душевную боль опубликованная без его согласия фотография его отдыха в странах вроде Турции, Египта или на собственном приусадебном участке за городом.

Зато когда мы говорим о публичных деятелях и их родственниках, уровень жизни которых нередко не соответствует задекларированным доходам, то, по мнению отдельных экспертов, для них это может стать инструментом борьбы с журналистским сообществом, то есть, создаст еще один барьер во взаимоотношениях между властью и простыми людьми.

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По этому поводу, отмечает Пугайко Игорь, именно публичным деятелям будет очень сложно пользоваться нововведением для защиты собственной частной жизни, поскольку их право на приватность значительно ограничено, а уровень допустимой критики по отношению к ним существенно выше, чем к обычным гражданам, на что неоднократно обращал внимание и Европейский суд по правам человека.

Законопроектом предлагается также предусмотреть право взимать ущерб за нарушение деловой этики и трудового законодательства.

Это предложение выглядит более однозначно и положительно, однако вызывает много вопросов в практической реализации, поскольку доказательство нарушения правил деловой этики является достаточно сложной задачей, в частности, из-за отсутствия определения такого понятия на законодательном уровне,

– считает Пугайко.

Зарубежный опыт

Если говорить о положительных изменениях, то невозможно не отметить, что проектом предлагается усилить защиту одного из основополагающих прав человека – на частную жизнь, что в наше время является насущной проблемой.

Между тем среди минусов законопроекта адвокат называет отсутствие определения действенных и конкретных механизмов защиты своего права на частную жизнь. Это с одной стороны не решает имеющиеся сейчас проблемы в этой сфере, а с другой – создает почву для неоднозначной трактовки, а следовательно, злоупотреблений и использования в целом позитивных новшеств вопреки поставленной цели.

Вопрос защиты частной жизни и возмещения морального вреда из-за незаконного вмешательства в частное пространство актуален во всем мире. Во всех цивилизованных странах защита частного пространства, чести, достоинства человека является одной из главных задач государства, которые определяются на законодательном уровне.



Депутаты озабочены своей репутацией / Фото сайт ВРУ

Наиболее приближенными к Украине в этом вопросе являются европейские страны, действенность законодательства которых является для нас образцом. Однако, анализируя практику Европейского суда по правам человека, можно прийти к выводу, что вряд ли в Европе есть страны, которые имеют идеальное законодательство в этой сфере.

Учитывая динамичность развития технологий и большое количество фактических обстоятельств в той или иной ситуации, которую можно трактовать как вмешательство в частную жизнь или унижение чести, достоинства, очевидно, что практически невозможно все предусмотреть на уровне закона. Поэтому в целом качество регулирования соответствующих правоотношений определяется подходами, применяемыми компетентными органами при решении таких споров.

Европейский суд по правам человека при рассмотрении споров такой категории нередко отходит от чисто формального подхода и рассматривает отдельные дела с детальным изучением конкретных обстоятельств без применения тех или иных шаблонов,

– считает Игорь Пугайко.

Правда, несмотря на то, что сама инициатива решения существующей проблемы по защите права на частное пространство является положительной, невозможно не отметить – качество законопроекта ставит под сомнение возможность его принятия в предложенной редакции.

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Очень положительно оценивает эту инициативу адвокат в направлении того, что наши законодатели стремятся максимально приблизить украинское законодательство к лучшим образцам законодательства европейских стран. Однако, на пути адаптации и реформирования не стоит забывать и о нашем главном законе – Конституции Украины, которой должны отвечать все другие законы.

Однако предлагая одну лишь замену понятия "моральный вред" понятием "возмещение за боль и сожаление", наши законотворцы уже идут вопреки положениям Конституции, которой определены понятия только материального и морального вреда.