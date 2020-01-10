Как украинцы относятся к отдыху чиновников: опрос

Украинские чиновники для отдыха все чаще выбирают экзотические страны. Мы решили спросить у украинцев, как они относятся к этому и как реагируют на отдых народных избранников во время войны.

Рождественские праздники семья президента Зеленского провела в Омане, экзотической аравийской стране. Как сообщают в ОПУ, президент отбыл туда за свой счет на рейсовом самолете. По информации украинских СМИ, отдыхал президент в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Стоимость самого дорогого номера в котором составляет до 4 тысяч евро в сутки.

Интересно: У Зеленского объяснили поездку с семьей в Оман

Кроме отдыха, Владимир Зеленский еще и провел там несколько встреч на высшем уровне. А свой визит в Оман экстренно прервал и вернулся в Украину в связи с авиакатастрофой украинского самолета МАУ в Тегеране.

Предыдущий президент Украины для празднования Рождества также выбирал не украинские курорты, а экзотические Мальдивы. Правда, подтвердил факт такого отдыха Петр Порошенко только после всех собранных доказательств журналистов программы "Схемы". До этого экс-гарант находился заграницей инкогнито. Только перелет на частном самолете стоил настоящем лидеру "Европейской Солидарности" 150 тысяч евро. Не говоря уже об аренде отдельного острова, стоимость суток которого 50 тысяч долларов.



Отдых Порошенко на острове

Экзотические страны любил и бывший генпрокурор Юрий Луценко, который два года назад отдыхал на Сейшелах. Как сообщил тогда чиновник в интервью изданию "Цензор.Нет", знал, что его отдых вызовет негативную реакцию общественности, но не поехать – не мог.

Настоящего председателя СБУ Ивана Баканова тоже подозревают в элитном отдыхе. По крайней мере, его якобы заметили на французском курорте Куршевель. Фото чиновника обнародовал журналист проекта "Схемы" Михаил Ткач.



Отдых Баканова

Лидер партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук уехал на новогодние каникулы в Таиланд. Там он отдыхает на одном из пляжей вблизи города Пхукет.

Мы решили спросить украинцев, как они относятся к отдыху чиновников в экзотических странах и как они реагируют на такие поездки во времена войны.

Опрос

Екатерина, 28 лет: "Многие отдыхают в Египте. Возможно, это нечестно, когда в стране война. Когда люди имеют неделю свободного времени, возможно, им реально нужно отдохнуть".

Анна: "Если за свой счет, то почему бы и нет?"

Анастасия, 17 лет: "Так некрасиво поступать с людьми. Не все имеют возможность поехать за границу. Когда кто-то богаче может и едет, а другой остается – это некрасиво".

Юрий, 68 лет: "Другие же люди ездят. Всем нужно одинаково себя вести. Чиновники ничем не хуже".

Алексей, 35 лет: "Если они честно заработали – то хорошо. Не знаю, возможно ли сейчас на зарплаты 40-60 тысяч поехать".

Андрей, 21 год: "Наверное, у них денег много и они себе могут позволить. Не знаю, откуда они их берут. Наверное, как-то нечестно".

Максим, 19 лет и Илья, 19 лет: "Их заработная плата должна быть привязана к средней у украинцев. И это должно контролироваться, чтобы у них был интерес". "Чтобы люди были заинтересованы работать на благо общества. Чтобы понимали, что когда у них маленькая зарплата, то у людей будут маленькие зарплаты".

Читайте также: Рябошапке и прокурорам увеличили зарплаты: сколько они будут получать теперь

Гузель: "Начиная с нашего президента. Имеет ли право президент где-то ездить, когда идет война?"

Анна: "Я думаю, что в момент острых событий, это аморально. Если в спокойное время, в период ремиссии, то пусть".

Алексей, 35 лет: "Наверное, невозможно все время уделять внимание войне. Психологи говорят, нужно абстрагироваться от реальности, чтобы решение пришло".

Гузель: "Учитывая, что во власти он (президент – 24 канал) без году неделю, не хватит пальцев одной руки пересчитать, где он уже отдыхал. Не думаю, что он так уж перетрудился".

Дмитрий, 47 лет: "Смотря, что мы называем экзотической страной. Египет – это экзотическая страна? За 300 долларов может себе позволить и рядовой гражданин. Думаю, они могут себе позволить. Нужно на другое обращать внимание, а не на то, куда они ездят ".

Смотрите опрос украинцев: