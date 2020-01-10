Як українці ставляться до відпочинку чиновників: опитування

Українські чиновники для відпочинку все частіше обирають екзотичні країни. Ми вирішили запитати в українців, як вони ставляться до цього та як реагують на відпочинок народних обранців під час війни.

Різдвяні свята сім’я президента Зеленського провела в Омані, екзотичній аравійській країні. Як повідомляють в ОПУ, президент відбув туди власним коштом на рейсовому літаку. За інформацією українських ЗМІ, відпочивав президент в готелі Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість найдорожчого номера в якому становить до 4 тисяч євро за добу.

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Окрім відпочинку, Володимир Зеленський ще й провів там кілька зустрічей на найвищому рівні. А свій візит до Оману екстрено перервав і повернувся до України у зв’язку з авіакатастрофою українського літака МАУ в Тегерані.

Попередній президент України для святкування Різдва також обирав не українські курорти, а екзотичні Мальдіви. Щоправда, підтвердив факт такого відпочинку Петро Порошенко тільки після усіх зібраних доказів журналістів програми "Схеми". До цього ексгарант перебував закордоном інкогніто. Тільки переліт приватним літаком вартував теперішньому лідеру "Європейської Солідарності" 150 тисяч євро. Не кажучи вже про оренду окремого острова, вартість доби якого 50 тисяч доларів.



Відпочинок Порошенка на острові

Екзотичні країни полюбляв і колишній генпрокурор Юрій Луценко, який два роки тому відпочивав на Сейшелах. Як повідомив тоді чиновник в інтерв’ю виданню "Цензор.Нет", знав, що його відпочинок викличе негативну реакцію громадськості, але не поїхати – не міг.

Теперішнього голову СБУ Івана Баканова теж підозрюють в елітному відпочинку. Принаймні, його нібито помітили у французькому курорті Куршевель. Фото чиновника оприлюднив журналіст проєкту "Схеми" Михайло Ткач.



Відпочинок Баканова

Лідер партії "Голос" та музикант Святослав Вакарчук поїхав на новорічні канікули у Таїланд. Там він відпочиває на одному з пляжів поблизу міста Пхукет.

Ми вирішили запитатися українців, як вони ставляться до відпочинку чиновників в екзотичних країнах та як вони реагують на такі поїздки у часи війни.

Опитування

Катерина, 28 років: "Багато хто відпочиває в Єгипті. Можливо, це нечесно, коли в країні війна. Коли люди мають тиждень вільного часу, можливо, їм реально потрібно відпочити".

Анна: "Якщо за свій кошт, то чому б і ні?"

Анастасія, 17 років: "Так негарно вчиняти з людьми. Не всі мають можливість поїхати за кордон. Коли хтось багатший може і їде, а інший лишається – це негарно".

Юрій, 68 років: "Інші ж люди їздять. Всім потрібно однаково себе поводити. Чиновники нічим не гірші".

Олексій, 35 років: "Якщо вони чесно заробили – то добре. Не знаю, чи можливо зараз на зарплати 40-60 тисяч поїхати".

Андрій, 21 рік: "Напевно, в них грошей багато і вони собі можуть дозволити. Не знаю, звідки вони їх беруть. Напевно, якось нечесно.

Максим, 19 років та Ілля, 19 років: "Їх заробітна платня має бути прив’язана до середньої в українців. І це має контролюватись, аби у них був інтерес". "Аби люди були зацікавлені працювати на благо суспільства. Аби розуміли, що коли в них мала зарплата, то в людей будуть малі зарплати".

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Гузель: "Починаючи з нашого президента. Чи має право президент десь їздити, коли йде війна?"

Анна: "Я думаю, що в момент гострих подій, це аморально. Якщо в спокійний час, в час ремісії, то нехай".

Олексій, 35 років: "Мабуть, неможливо увесь час приділяти увагу війні. Психологи кажуть, потрібно абстрагуватися від реальності, щоб рішення прийшло".

Гузель: "Враховуючи, що у владі він (президент – 24 канал) без року тиждень, не вистачить пальців однієї руки перерахувати, де він вже відпочивав. Не думаю, що він так вже перетрудився".

Дмитро, 47 років: "Дивлячись, що ми називаємо екзотичною країною. Єгипет – це екзотична країна? За 300 доларів може собі дозволити й пересічний громадянин. Думаю, вони теж можуть собі дозволити. Потрібно на інше звертати увагу, а не на те, куди вони їздять".

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