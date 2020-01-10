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      Вакарчук відпочиває у Таїланді: з'явилися фото та відео

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      Вакарчук поїхав на відпочинок у Таїланд / Фото з телеграму

      Лідер партії "Голос" та музикант Святослав Вакарчук поїхав на новорічні канікули у Таїланд. Там він відпочиває на одному з пляжів поблизу міста Пхукет.

      Прессекретар "Голосу" Ярема Дух підтвердив, що у Вакарчука зараз триває відпустка. Проте він не розповів, де саме відпочиває нардеп.

      Цікаво: Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську: відео

      Святослав Вакарчук в офіційній відпустці. На роботі (у Верховній Раді, 24 канал) буде у понеділок, 13 січня,
      – сказав він.

      Водночас у мережі з'явилися світлини Вакарчука, який відпочиває на таїландському пляжі та купається в Індійському морі.


      Святослав Вакарчук на пляжі у Таїланді / фото з телеграму

      Зауважимо, Пхукет – туристичний острів в Таїланді, з красивими піщаними пляжами та теплим океаном. Проте ціни на відпочинок тут високі. Наразі туроператори пропонують тури у Пхукет від 750 доларів за 7 днів.

      Вакарчук відпочиває у Таїланді: відео

       


      Вакарчук на відпочинку у Таїланді

      До слова, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", Вакарчук увійшов до десятки політиків 2019 року. Першу сходинку посів президент Володимир Зеленський.

      рейтинг політиків України за 2019 рік
      Рейтинг політиків України за 2019 рік / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини політики Новини України Святослав Вакарчук - новини Відпочинок Подорожі Таїланд
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