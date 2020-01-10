Вакарчук відпочиває у Таїланді: з'явилися фото та відео
Лідер партії "Голос" та музикант Святослав Вакарчук поїхав на новорічні канікули у Таїланд. Там він відпочиває на одному з пляжів поблизу міста Пхукет.
Прессекретар "Голосу" Ярема Дух підтвердив, що у Вакарчука зараз триває відпустка. Проте він не розповів, де саме відпочиває нардеп.
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Святослав Вакарчук в офіційній відпустці. На роботі (у Верховній Раді, – 24 канал) буде у понеділок, 13 січня,
– сказав він.
Водночас у мережі з'явилися світлини Вакарчука, який відпочиває на таїландському пляжі та купається в Індійському морі.
Святослав Вакарчук на пляжі у Таїланді / фото з телеграму
Зауважимо, Пхукет – туристичний острів в Таїланді, з красивими піщаними пляжами та теплим океаном. Проте ціни на відпочинок тут високі. Наразі туроператори пропонують тури у Пхукет від 750 доларів за 7 днів.
Вакарчук відпочиває у Таїланді: відео
Вакарчук на відпочинку у Таїланді
До слова, згідно з опитуванням групи "Рейтинг", Вакарчук увійшов до десятки політиків 2019 року. Першу сходинку посів президент Володимир Зеленський.
Рейтинг політиків України за 2019 рік / інфографіка 24 каналу