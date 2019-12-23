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      Вакарчук виступив на новорічному корпоративі в Мінську: відео

      184 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук / 24 канал

      Чинний депутат Верховної Ради та лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук виступив на корпоративі відомої IT-компанії Wargaming. Вона є відомою розробкою та випуском культової гри World of Tanks. Новорічний корпоратив компанія проводила у столиці Білорусі Мінську.

      За інформацією телеграм-каналу "Новина", за виступ нардепу заплатили 100 тисяч євро. Цікаво, що за райдером було заборонено знімати на фото та відео виступ.

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      Дивіться фрагмент виступу Вакарчука на новорічному корпоративі в Мінську 

      У партії "Голос" підтвердили факт виступу. За інформацією пресслужби політсили, Вакарчук виступав на новорічному корпоративі IT-компанії в суботу, 21 грудня.

      Як говорив Святослав, музикою займатися він не припиняє, і це дозволено законодавством,
      – додали у "Голосі".

      До теми! Корпоратив "слуг народу": перші фото та відео з заходу

      До слова, згідно з нещодавнім опитуванням групи "Рейтинг", Вакарчук увійшов до десятки політиків 2019 року. Першу сходинку посів чинний президент Володимир Зеленський.

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      23 грудня
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Святослав Вакарчук - новини Новини Білорусі LifeStyle Новини LifeStyle Партія Голос Мінськ
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