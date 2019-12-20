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      Корпоратив "слуг народу": перші фото та відео з заходу

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      Корпоратив "Слуг народу" / Фейсбук Олени Мошенець

      Президентська партія "Слуга народу" зібралася на новорічний корпоратив. Гуляє найбільша фракція у ресторані конгресно-виставкового центру "Парковий", де зазвичай відбуваються їхні засідання.

      На святкування завітав і сам президент Володимир Зеленський разом з дружиною. 

      Цікаво! У "слуг народу" розпочався новорічний корпоратив: хто розважає нардепів

      Як написав журналіст "Української правди" Роман Кравець у своєму телеграм-каналі, ведучою заходу стала відома телеведуча Катерина Осадча.


      Жан Беленюк на новорічному корпоративі / Фото: інстаграм-сторінка Жана Беленюка

      Розважають гостей українські співачки Jerry Heil та Тіна Кароль.

      Також на корпоративі виступав гурт Ottawan.

      Відомо, що партія "Слуга народу" проводить свій новорічний корпоратив у виді благодійного вечора. Вхідний квиток коштував 2500 гривень, які нардепи сплатили попередньо. Також на самому корпоративі заплановано благодійні збори. Але депутати поки не вирішили, на що саме пожертвують зібрані гроші.

      Дивіться відео: нардепи прибувають на святкування

      Зверніть увагу! Як і де партія Порошенка святкуватиме новорічний корпоратив

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Слуга народу Володимир Зеленський Гроші Тіна Кароль
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