Корпоратив "слуг народу": перші фото та відео з заходу

Президентська партія "Слуга народу" зібралася на новорічний корпоратив. Гуляє найбільша фракція у ресторані конгресно-виставкового центру "Парковий", де зазвичай відбуваються їхні засідання.

На святкування завітав і сам президент Володимир Зеленський разом з дружиною.

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Як написав журналіст "Української правди" Роман Кравець у своєму телеграм-каналі, ведучою заходу стала відома телеведуча Катерина Осадча.



Жан Беленюк на новорічному корпоративі / Фото: інстаграм-сторінка Жана Беленюка

Розважають гостей українські співачки Jerry Heil та Тіна Кароль.

Також на корпоративі виступав гурт Ottawan.

Відомо, що партія "Слуга народу" проводить свій новорічний корпоратив у виді благодійного вечора. Вхідний квиток коштував 2500 гривень, які нардепи сплатили попередньо. Також на самому корпоративі заплановано благодійні збори. Але депутати поки не вирішили, на що саме пожертвують зібрані гроші.

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