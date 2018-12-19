Як і де партія Порошенка святкуватиме новорічний корпоратив

20 грудня фракція "Блок Петра Порошенка" планує відсвяткувати новорічний корпоратив.

Про це передає "Українська правда" з посиланням на джерела у "БПП".

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Святкувати планують у новому партійному офісі на вулиці Лаврській у центрі Києва. Серед гостей очікують президента, прем’єра та міністрів від Блоку Порошенка.

За словами співрозмовника видання, корпоратив буде закритим, але "без пафосу" і в стилі "тім білдінг".

Також джерела кажуть, що в меню будуть легкі закуски й алкоголь, для гостей гратиме жива музика.