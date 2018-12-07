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      НАБУ перевірить депутатів, які отримують компенсації за оренду житла

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      Кілька десятків нардепів-мільйонерів, маючи, де жити у Києві, все одно не цураються брати з бюджету 20 тисяч гривень компенсації за оренду житла – кожен. Але тепер ці пояснення депутатам-мільйонерам доведеться викласти Національному антикорупційному бюро, оскільки вони стали фігурантами справ НАБУ.

      Зокрема, депутат від "Блоку Петра Порошенка" мультимільйонер Руслан Демчак має будинок передмісті столиці, записаний на батька. Однак, компенсацію від держави бере регулярно.

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      Як і народний депутат Максим Поляков, який фігурує у "бурштиновій справі НАБУ". Живе він у пентхаусі, записаному на сестру.

      Навіть не приховують, що мають житло, але отримують компенсації 2 депутати групи "Відродження" Євгеній Гєллєр – 202 мільйонів гривень, і Олександр Пресман – 80 мільйонів гривень.

      А ще нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Аркадій Корнацький, який має величезні статки – 57 мільйонів гривень. Також компенсацію за житло навіть після скандалу отримує екс-регіонал депутат "Опозиційного блоку" Дмитро Колєсніков. 

      Записали на рідню київські квартири і приміське житло і отримують більше 200 тисяч гривень компенсації з бюджету на рік серед інших скандальні нардепи-мільйонери Олег Мусій, Антон Кісе, Станіслав Березкін.

      Нардепи-мільйонери Олег Мусій, Антон Кіссе та Станіслав Березкін
      Нардепи-мільйонери Олег Мусій, Антон Кіссе та Станіслав Березкін

      Повний випуск програми –  дивіться тут.

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Елітна нерухомість Новини нерухомості Блок Петра Порошенка Демчак Руслан Євгенійович Станіслав Березкін Максим Поляков Пресман Олександр Семенович
      Джерело: 24 канал
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